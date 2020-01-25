“YDÜ NEU Genetics Society” Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışta bulundu

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, “Neu Genetics Society”, Kanser Hastaları’na Yardım Derneği yararına “Lucky Dip” isimli bir bağış kampanyası düzenledi.

YDÜ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail ziyaret edilerek bağış takdim edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı ve NEU Genetics Society sorumlu danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı konuyla ilgili açıklamasında, Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinin bu çabalarının kendilerini hem gururlandırdığını hem de duygulandırdığını ifade etti.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de kendisine gerçekleştirilen ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade ederek, moleküler biyoloji genetik alanında yetişmekte olan genç beyinlerin böylesine önemli bir konuda kendilerine yardımcı olmak için düzenledikleri yardım etkinliğini takdirle karşıladıklarını dile getirdi.