YDP, Cumhurbaşkanı adayını ilan etmeden önce partilerle görüşecek

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Cumhurbaşkanı adayını ilan etmeden önce diğer siyasi partilerle diyalog kurma kararı aldığı ve bu çerçevede yarın Ulusal Birlik Partisi’ni ziyaret edeceğini açıkladı.

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz’ın konuyla ilgili açıklamasına göre, UBP ziyareti saat 11.00’de gerçekleşecek.

Açıklamada, YDP’nin Cumhurbaşkanlığı konusunda bir milli mutabakat sağlayabilmek için diğer partilere “Erken Seçim Şartı ile bir çatı aday” konusunda anlaşma çağrısında bulunduğu fakat olumlu bir cevap alamadığı da hatırlatıldı.