Yayın Yüksek Kurulu yeni üyeleri onaylandı

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Yayın Yüksek Kurulu Üyeliği Adaylarının Değerlendirilmesine İlişki Raporu, komite başkanı Yasemin Öztürk tarafından okundu ve oylamanın ardından rapor oybirliğiyle onaylandı.

Bu çerçevede YYK üyeleri şu isimlerden oluştu:

“UBP; Hüseyin Gürlek, Fevzi Hansel, Yünsal İlhan, Neriman Saygılı, Yasemin Tanpınar. CTP; Direnç Civa Akgün, Hüseyin Gürşan, Mert Özdağ.”

Oylamanın ardından Genel Kurul toplantısı sona erdi.

Meclis Genel Kurulu’nun, bir sonraki toplantısı 3 Haziran Cuma günü saat 10.00’da yapılacak.