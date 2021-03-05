Yaşam için gerekli organik maddeler bir asteroidin yüzeyinde ilk kez bulundu

Bilim insanları, Dünya’daki yaşam için gereken organik maddeleri ilk kez bir asteroidin yüzeyinde tespit etti. Japonya Uzay Araştırma Ajansı’nın 2010’daki Hayabusa görevinde Itokawa adlı asteroitten elde edilen örnekte su ve organik madde bulundu.

Phys.org’un aktardığına göre uzmanlar, söz konusu maddelerin bir çarpışma sonucunda ortaya çıkmadığını ve asteroidin kendisinden kaynaklandığını belirtti. İncelenen örnek, su ve organik maddenin kimyasal olarak zaman içinde geliştiğini gösteriyor.

Birleşik Krallık’taki Londra Royal Holloway Üniversitesi’nden gezegen bilimcilerin yaptığı araştırmada, Itokawa’nın tıpkı Dünya gibi dışarıdaki maddelerden gelen sıvı ve organik materyalleri yavaş yavaş birleştirdiği ve milyarlarca yıl boyunca sürekli geliştiği öne sürüldü.

Araştırma ekibine göre, asteroit yıkıcı bir etki sebebiyle aşırı ısınma, su kaybı ve parçalanma sürecinden geçse de parçalardan tekrar bir araya geldi. Üzerine düşen toz ya da karbon bakımından zengin meteorlarla gelen suyla tekrar su kazandı.

Bilim insanları çalışmanın, Dünya’daki meteorların çoğunun geldiği Itokawa gibi S-tipi asteroitlerin yaşamın ham bileşenlerini içerdiğini gösterdiğini belirtti. Dünya’daki yaşamın kökenlerine dair araştırmalar daha önce karbon bakımından zengin C-tipi asteroitlere odaklanmıştı. Söz konusu asteroidin analizinin, bu geleneksel görüşleri değiştirdiğine işaret edildi.

Araştırma ekibinden, Londra Royal Holloway Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü’nden Dr. Queenie Chan sözlerini şöyle sürdürdü:

Amazon adı verilen tek bir örneğe yaptığımız analiz, uluslararası bir araştırma ekibi tarafından ayrıntılı olarak incelendikten sonra, hem ilkel (ısıtılmamış) hem de işlenmiş (ısıtılmış) organik maddenin (birbirine) on mikron (bir santimetrenin binde biri) uzaklıkta bulunduğunu gösterdi. Isıtılmış organik madde, asteroidin geçmişte 600 derecenin üzerinde ısıtıldığını gösteriyor. Ona çok yakın olan ısıtılmamış organik maddenin varlığı, ilkel organiklerin Itokawa soğuduktan sonra yüzeyine düştüğü anlamına geliyor.

Amazon’u incelemenin asteroidin gelişiminin daha iyi anlaşılmasını sağladığını belirten Chan, “Bulgular, bir asteroidin tarihinin karmaşık ayrıntılarını ve gelişim sürecinin prebiyotik Dünya’nınkine ne kadar benzediğini ortaya çıkardığı için gerçekten heyecan verici” dedi ve ekledi:

Organik madde, asteroit üzerinde yaşamın olduğunu doğrudan göstermese de bize asteroidin Dünya’daki yaşamın başlangıcındaki ilk hammaddelerin aynısını taşıdığını söylüyor.

Araştırma, hakemli bilim dergisi Scientific Reports’ta 4 Mart’ta yayımlandı.