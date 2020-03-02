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Yarın sabah sis, Perşembe Cuma ve Pazartesi ise yağmur var

2 Mart 2020

Meteoroloji Dairesi, yarın sabah saatleri yer yer sis Perşembe Cuma ve Pazartesi günleri ise yer yer sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 3-9 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgemiz periyodun ilk günleri Yüksek basınç, diğer günlerde ise Alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde 19-22ºC dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.




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