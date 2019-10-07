Kıbrıs

Yarın Lefke bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak

7 Ekim 2019

Lefke’de bazı bölgelere, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın zaman zaman elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, Ecevit Caddesi Radar Bölgesi, Yedidalga da AspavaRestaurant ve Swan of Soli Restorant civarı ve aralarında kalan bölgelere 10.00-12.00 saatleri arasında; Tarıman Halı Saha ve Soli Harabeleri bölgesinde 10.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

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