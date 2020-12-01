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Yarım yüzyıllık problem yapay zeka ile çözüldü

1 Aralık 2020
yapay zeka





Biyolojinin en büyük problemlerinden biri yapay zeka ile çözüldü. Bir proteinin, nasıl benzersiz bir üç boyutlu şekle katlandığını tahmin etmek bilim insanlarını yarım yüzyıldır uğraştıran bir konuydu.





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1 Aralık 2020

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