Yarım yüzyıllık problem yapay zeka ile çözüldü

Biyolojinin en b\u00fcy\u00fck problemlerinden biri\u00a0yapay\u00a0zeka\u00a0ile \u00e7\u00f6z\u00fcld\u00fc. Bir proteinin, nas\u0131l benzersiz bir \u00fc\u00e7 boyutlu \u015fekle katland\u0131\u011f\u0131n\u0131 tahmin etmek bilim insanlar\u0131n\u0131 yar\u0131m y\u00fczy\u0131ld\u0131r u\u011fra\u015ft\u0131ran bir konuydu.\r\nUzmanlar\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, biyolojinin en b\u00fcy\u00fck problemlerinden biri, \u00e7o\u011funlukla yapay\u00a0zeka\u00a0deste\u011fi ile \u00e7\u00f6z\u00fcld\u00fc.\r\n\r\nBir proteinin, nas\u0131l benzersiz bir \u00fc\u00e7 boyutlu \u015fekle katland\u0131\u011f\u0131n\u0131 tahmin etmek bilim insanlar\u0131n\u0131 yar\u0131m y\u00fczy\u0131ld\u0131r u\u011fra\u015ft\u0131ran bir konuydu.\r\n\r\n\u0130ngiliz yay\u0131n kurulu\u015fu BBC\u2019de yer alan habere g\u00f6re, Londra merkezli yapay\u00a0 zeka\u00a0laboratuvar\u0131 DeepMind\u00a0sorunu b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde \u00e7\u00f6zd\u00fcklerini ifade etti.\r\n\r\nAyn\u0131 habere g\u00f6re, protein \u015fekillerinin daha iyi anla\u015f\u0131lmas\u0131, hastal\u0131\u011f\u0131 tedavi etmek i\u00e7in yeni ila\u00e7lar\u0131n geli\u015ftirilmesinde \u00e7ok \u00f6nemli bir rol oynayabilecek.\r\n\r\nDeepMind'\u0131n\u00a0geli\u015ftirdi\u011fi ilerlemenin, Covid-19 da dahil olmak \u00fczere bir dizi hastal\u0131\u011fa y\u00f6nelik ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 h\u0131zland\u0131rmas\u0131 bekleniyor.