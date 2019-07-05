Türkiye

Yargıtay’dan, Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak için bozma kararı

5 Temmuz 2019

Yargıtay, FETÖ’nün darbe çağrışımı davasında Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Yargıtay, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın anayasayı ihlal değil FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediklerine karar verdi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, gazeteci Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak için kararını açıkladı.

Yargıtay Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak’a anayasayı ihlal suçundan verilen müebbet cezasını bozdu. Yargıtay, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın anayayasayı ihlal suçunu değil ancak FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediklerine karar verdi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ’nün darbe çağrışımı davasında Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti.

Yargıtay, FETÖ’nün darbe çağrışımı davasında Mehmet Altan’ın, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesine hükmetti.

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