Yaralara yeni çözüm: Damarlar elektrikle uyarılacak

Ancak el parmağının kesilmesi gibi bir yaralanma meydana geldiğinde bu bölgedeki damarların yapısı bozuluyor. Bu durum, damarların yaranın iyileşmesini sağlama kabiliyetini de kesintiye uğratıyor. Bu esnada iyileşme sürecinin bir parçası olarak kan damarları, tıpkı bir ağacın dalları gibi, kendiliğinden yeniden oluşuyor.

Hakemli bilimsel dergi Lab on a Chip’te yayımlanan araştırmanın bulgularıysa, sabit elektrik uyarımının damarlarda geçirgenliği artırdığını gösterdi. Bu, kandaki oksijen ve akyuvarlar gibi iyileştirici maddelerin yaralara daha etkin bir şekilde ulaşmasını sağlayabilecek önemli bir özellik.

“Elektrikle uyarıldığında kan damarlarının daha iyi oluşabileceğine dair bir düşünce vardı” diyen araştırmanın kıdemli yazarı Ohio State Üniversitesi Makine, Havacılık ve Uzay bölümünde doçent Shaurya Prakash, şöyle konuştu:

Kan damarı modellerimizdeki hücrelerin tepkisinin, damarların geçirgenliğini değiştirmeye yönelik önemli bir umut vaat ettiğini gördük. Bu, yaraları iyileştirme konusunda devam eden çalışmamız için önemli sonuçlar doğurabilir.

Araştırma ekibine göre kan damarlarının geçirgenliği, aynı zamanda yeni damarların oluşumuna fiziksel bir işaret niteliği de taşıyor.

Prkash, “Kan damarları oluşmaya başladığında ciltle hücreleri yeniler ve iyileştirici bariyeri tekrar meydana getirir. Ama bizim sorumuz şuydu: Bu süreci daha iyi ve hızlı hale nasıl getirirsiniz ve bunu yapmanın herhangi bir faydası var mı?” dedi ve ekledi:

İlk bulgular heyecan verici. Çalışmamızın bir sonraki aşaması, yeni damarlar geliştirip geliştiremeyeceğimizi ve bunu nasıl yapabileceğimizi incelememizi gerektirecek.

Independent Türkçe, Medical Xpress

Derleyen: Uğurcan Yıldız