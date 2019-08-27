Kıbrıs

Yapılacak grevleri askıya aldılar… Merkezi Cezaevi’ndeki grev de askıya alındı

27 Ağustos 2019
Güven-Bengihan
Güven Bengihan

Sağlıkta örgütlü beş sendika KTAMS, TIP-İŞ, Hemşireler ve Ebeler Sendikası, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ, yarın, hastanelerin polikliniklerinde ve sağlık merkezlerinde yapacaklarını açıkladıkları grevi askıya aldı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada; Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarına ait ek mesailerin ödenmesinde sıkıntı yaşanmayacağının açıklandığını, çalışanların “angarya çalıştırılmayacağını”, Mayıs ayında eksik yapılan ödemeler konusunda ise yarın saat 13.00’te Sağlık Bakanlığı’nda toplantıya katılacaklarını söyleyerek, bunun üzerine grevi askıya aldıklarını açıkladı.

MERKEZİ CEZAEVİ’NDEKİ GREV DE ASKIYA ALINDI

Bengihan öte yandan; Bakanlar Kurulu’nun bugün ürettiği karar üzerine İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın Merkezi Cezaevi çalışanlarının Haziran, Temmuz ve Ağustos ayında angarya çalıştırılamayacağını açıkladığını, dolayısıyla KTAMS ve KAMU-SEN olarak Merkezi Cezaevi’ndeki grevi askıya aldıklarını bildirdi.

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