Yapay zekayla çalışan elektrikli bisiklet şortu geliştirildi

Britanya’da elektrik akımıyla performansı artırmayı sağlayan bisiklet şortu geliştirildi.

Southampton Üniversitesi’nde sinirbilim alanında doktora yapan Devon Lewis’in geliştirdiği şortlara yerleştirilen elektrik sensörleri, yapay zeka teknolojisi yardımıyla bisikleti kullanan kişinin kaslarına akım gönderiyor.

Üniversitenin Future Worlds isimli fonlama programından destek alan 27 yaşındaki Lewis, Inpulse adlı girişimiyle spor alanında yapay zekanın kullanımını geliştirmeyi amaçlıyor.

Şorta yerleştirilen sensörler, bisikletçinin kas hareketlerini takip ederek hangi noktalarda yorulma ve enerji kaybı olduğunu tespit ediyor. Sonrasında bu bilgiler yapay zekanın kontrolündeki yazılıma gönderiliyor. Yazılım da sözkonusu kas gruplarını yeniden canlandırmak için şortun kumaşına yerleştirilmiş kablo ağı üzerinden gerekli miktarda elektrik akımı gönderiyor.

Fikri motor sinir ve kas dokuları üzerine çalışırken geliştiren Lewis, şunları söyledi:

Doğal olarak kaslarımız üzerinde sınırlı kontole sahibiz. Eğer kaslara doğrudan elektrik verirseniz, onları daha iyi kontrol edebilir, kasılma ve gerilmeleri ayarlayabilirsiniz.

Lewis, bisikletçiler için herhangi bir elektrik çarpmasının sözkonusu olmadığını belirterek “İlk giydiğinizde biraz garip hissedebilirsiniz ama hızla alışacaksınız” dedi.