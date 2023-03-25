Yapay zekanın hazırladığı seyahat planı viral oldu

Vietnam’ın Hanoi şehrine tek başına yapacağı seyahat için yapay zekadan 12 günlük bir yolculuk programı oluşturmasını isteyen Singapurlu bir kadın TikTok’ta viral oldu.

Mel diye bilinen 28 yaşındaki kadın, varış ve ayrılma tarihlerinin yanı sıra ziyaret etmek istediği Sa Pa ve Ha Long Koyu gibi birkaç bölgeyi girdi ve yapay zeka hızlıca tam 12 günlük bir program hazırladı.

Mel’in “ChatGPT çöktüğü” için kullandığı Notion AI, Eski Mahalle’yi keşfetmenin ve Hoan Liem Gölü’nü ziyaret etmenin de aralarında yer aldığı önerileriyle, bölgedeki ilgi gören popüler yerleri seçti. Yapay zeka uygulaması restoran önerip seyahat ve check-in vakitlerini de hesapladı.

Yapay zekanın listeyi üretme hızına bazı sosyal medya kullanıcıları şaşkınlıkla bakakalırken, onlara kıyasla şahin gözlü olan diğer kullanıcılar bazı hatalar tespit etti.

Örneğin Notion AI 11. günde Mel’e Hanoi sahilinin yaklaşık 800 km aşağısındaki Ba Na Tepeleri’ni ziyaret etmesini öneriyor.

Buna rağmen Mel nihai sonuçtan etkilendi.

Mel, AsiaOne’a “[Aracın] bir programı gün gün planlamasına gerçekten şaşırdım” dedi.

Diğer sosyal medya kullanıcıları da Mel’in şaşkınlığını paylaştı.

Bir kullanıcı “Bu gerçek olamaz, gezi programı gerçek mi?” diye yazarken, başka biri de “Ağzım bu videoyu izlerken nasıl da açık kaldı” dedi.

Üçüncü bir kişiyse şöyle yanıtladı:

Bu aslında yapay zekanın üretebileceği en kolay şeylerden biri çünkü zaten internetten çekebileceği çok fazla tatil planı var.

Bazı kullanıcılar da kendi yolculuk programlarını belirlemek için yapay zeka araçlarını kullandığını belirtirken, sonuçlar karışıktı.

Bir kullanıcı, “Erkek arkadaşım ve ben bunu sahil şeridi boyunca bir Oregon gezisi planlamak için kullandık ve yapay zeka bize çok iyi bir yolculuk programı verdi” diye yazdı.

Programı kullandık ve harikaydı.

Bir başkasıysa “Bunu kullandım ama bilgilerin çoğunda zamanlama hatası vardı” diye yazdı.

Mutlaka kendiniz de kontrol edin.

Yapay zeka teknolojisinin yetenekleriyle ilgili çok şey söylense de The Independent’ın aracın doğruluğunu test etmeye adadığı bir çalışmasında tespit ettiği gibi, sonuçlara temkinli yaklaşmak iyi olur.

The Independent, ChatGPT’den York ve Londra için seyahat tavsiyesi istedi ve program her iki seferde de halihazırda kapalı olan restoran ve gece kulüpleri hakkında yanlış bilgilerle döndü.

İnsan eli değmesinin değerini vurgulayan bir bir kullanıcı da diğer kullanıcıların yorumlarda paylaştığı kişisel önerilerin sayısını belirterek şöyle yazdı:

Asıl yolculuk programı yorumlarda. TikTok bir kez daha sihrini yapıyor.

*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Independent Türkçe için çeviren: Onur Bayrakçeken