Yapay zeka alanında sosyal beceriler konusunda atölye çalışması düzenlendi.

Avrupa Beceriler Yılı kapsamında sosyal becerilere dikkat çekmek amacıyla Yapay Zeka Alanında Sosyal Beceriler konulu ikinci atölye çalışması düzenlendi.

Avrupa Komisyonunun desteğiyle Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nde yer alan atölye çalışmasının amacının dijital alanda başarılı bir kariyer için sosyal becerilerin önemini vurgulamak olduğu kaydedildi.

Atölye çalışmasında Talip Karanfil ve Steve Neufeld, Yapay Zeka (AI) teknolojilerle ilgili bilgi verdi. Çalıştayda, dijital becerilerin gelecekteki kariyer fırsatlarında oynadığı önemli rol ve sürdürülebilirlik tartışıldı. Ayrıca, atölye çalışması sırasında gerçekleştirilen uygulamalı alıştırmalar, katılımcılara yapay zeka için sosyal becerileri deneme fırsatı da sağladı.

Avrupa Komisyonu beceri geliştirmeyi teşvik etmek ve böylece insanlar için mesleki ve yaşam fırsatlarını iyileştirmek için 2023’ü Avrupa Beceri Yılı olarak ilan etti.

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında, 2006 yılından bu yana müfredat reformu, sürekli mesleki gelişim, mesleki eğitim ve öğretimin modernizasyonu, öğrenim araçları ve iş gücü piyasası uygulamalarının iyileştirilmesi için eğitim sektörüne yaklaşık 24 milyon Euro değerinde destek sağlandığı kaydedildi.