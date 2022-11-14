Yabancı uyruklu şahısların taşınmaz mal alımı başvuruları artık online olarak yapılacak

İçişleri Bakanlığı Taşınmaz Mal Birimi, bugünden itibaren yabancı uyruklu şahısların ülkeden taşınmaz mal satın almak amacıyla yapacağı başvuruların online (çevrim içi) olarak kabul edileceğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, online başvurular yabancı uyruklu kişilerin kendileri, avukatları veya vekalet verdikleri şahıslar tarafından KKTC İçişleri Bakanlığı resmi web sayfası http://icisleri.gov.ct.tr adresine girerek ve sisteme kayıt yaparak gerçekleştirilebilecek.

Açıklamada, Bakanlığın dijital dönüşüm programı çerçevesinde, kamuda verimlilik ve hizmet kalitesinin artırılması ve uzun kuyrukların son bulması hedefiyle çalışmalar yürüttüğü ve dijital hizmet ağına yeni hizmetler eklediği kaydedildi.