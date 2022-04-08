Will Smith Oscar’dan 10 yıl men edildi

ABD’de Oscar ödüllerini düzenleyen Motion Picture Academy Yönetim Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, “94. Oscar ödül töreni, Bay Smith’in sahnede sergilediği kabul edilemez ve zararlı davranışlarla gölgelendi.” denildi.

Açıklamada, Will Smith’in 10 yıl boyunca Akademi’nin etkinliklerine katılmasının yasaklandığı belirtilerek, tören gecesi Smith’in tavrına karşılık uygun adım atılamadığı ve salonda kalmasına izin verildiği için de özür dilendi.

“Akademi’nin kararına saygılıyım, kabul ediyorum”

Smith’in o gece aldığı ödülün geri alınıp alınmayacağı veya 10 yıl boyunca Oscar’a aday gösterilip gösterilmeyeceği konusunda ise bir detay verilmedi.

Akademinin kararına karşı açıklama yapan Will Smith de “Akademi’nin kararına saygılıyım, kabul ediyorum.” ifadesini kullandı.

Smith’ten Rock’a tokat

94. Akademi Ödülleri töreninde komedyen sunucu Chris Rock, Will Smith’in eşi Jada Pinkett Smith’in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca siyahi oyuncu sinirle sahneye gelerek Rock’a tokat atmış ve “Karımın adını ağzına alma.” diye bağırmıştı.