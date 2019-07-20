Washington Post: Trump, Türkiye’yi görüşmek için senatörleri Beyaz Saray’a çağırdı

Washingon Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya’dan S-400 alması sonrası Türkiye’ye karşı olası yaptırımları görüşmek üzere tüm Cumhuriyetçi senatörleri Beyaz Saray’a davet ettiğini yazdı. Habere göre, görüşme önümüzdeki hafta Salı günü Türkiye saati ile 23:00’te gerçekleşecek.

Gazete, Trump’ın senatörlere gönderdiği davet mektubunun kopyasına ulaştığını iddia ederken, mektubun senatörlere “Başkan Trump adına” dağıtıldığını, görüşülecek konu kısmında da “Türkiye yaptırımları” yazdığını aktardı.

S-400’lerin geçen Türkiye’ye teslimatının başlaması sonrasında ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, F-35 savaş jeti programına katılımını askıya aldığını açıklamıştı.

Ardından ABD Başkanı Donald Trump Türkiye’ye olası yaptırımlarla ilgili iki farklı açıklama yaptı. Önce ‘şu anda yaptırımlara bakmadığını’ söyleyen Trump kısa bir süre sonra “Ne yapacağımızı göreceğiz. Bunları henüz duyurmadık” dedi.

Senatörlerden karar tasarısı

Bazı Cumhuriyetçi senatörler Türkiye’ye karşı ‘etkili yaptırımlardan yana’ tavır almış durumda. Bu kanadın başını çeken Florida Senatörü Rick Scott ve İndiana Senatörü Todd C. Young bu hafta içinde yayımladıkları bir açıklamayla Türkiye’nin S-400 almasını kınayıp, yaptırım için bir karar tasarısı sundular.