Vural Türkmen hayatını kaybetti, Tatar vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği eski başkanı Vural Türkmen’in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tatar mesajında;

“Kıbırs Türk Mücahitler Derneği eski başkanı Vural Türkmen’in vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kahramanlarından, vatan sevgisi ile dolu mütevazı kişiliği ile Vural Türkmen, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi verdiği en zor günlerinde, ülkesine ve halkına verdiği hizmetlerle anılacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet, yaslı ailesine sabırlar ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Ruhu şadolsun.” dedi