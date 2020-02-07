Dünya

Vuhan’da ortaya çıkan virüsü duyuran Doktor Li Venliang’ın ölümü Çin’de tepkilere yol açtı

7 Şubat 2020

Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüsü teşhis ederek meslektaşlarına yönelik ilk uyarıyı yapan doktor Li Venliang’ın ölümü ülkede tepkilere yol açtı.

Dr. Li, virüsü Vuhan’da çalıştığı hastanedeki diğer hastalardan kapmıştı.

Aralık ayında diğer doktorlarla bir mesaj paylaşan Venliang, virüsün daha önce salgına yol açan SARS virüsüne benzediğini söylemişti.

Bunun üzerine polis tarafından “yanlış yorumlar yapmaması” konusunda uyarılmış ve söylenti yaymakla suçlanmıştı.

BBC Çince Servisi’ne konuşan Dr. Li’nin babası Li Şuying, “Oğlumun dedikodu yaptığına inanmadım. Söyledikleri gerçek olmadı mı? Bu hastalık insandan insana bulaşmıyor mu?” dedi ve ekledi:

“Oğlumun çok iyi olduğunu düşünüyordum. Hastanesine gidebilir, sınıf arkadaşlarıyla konuşabilirsiniz.”

Li Şuying, hükümetin oğluna verdiği kınama kararının da kaldırılması gerektiğini söyledi.

Ölümünün ardından, Çin’de kullanılan sosyal medya sitesi Weibo’daki yas paylaşımları kısa süre sonra öfke dolu paylaşımlara dönüştü.

Kullanıcılar hükümeti virüs hakkındaki bilgileri gizli tutmaya çalışmak ve virüsün ciddiyetini hafife almakla suçladı.

Dr. Li’nin ölümü, Çin’deki ifade özgürlüğünün de sorgulayan paylaşımlara yol açtı.

Ülkedeki yolsuzlukla mücadele birimi, konuyla ilgili bir soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.

Weibo’da en fazla paylaşılan etiketler “Vuhan hükümeti Dr. Li Venliang’a bir özür borçlu” ve “İfade özgürlüğümüzü istiyoruz” oldu.

İki etiket de kısa süre içinde sansürlendi. BBC bugün Weibo’da bu etiketlerle arama yaptığında silinmemiş yalnızca birkaç paylaşım kaldığını gördü.

Onlardan birinde “Bu bir kahramanın ölümü” ifadeleri yer aldı.

Çin hükümeti virüse karşı izlenen politikada hatalar yapıldığını kabul etmişti.

Koronavirüs bugüne kadar Çin’de 636 kişiyi öldürdü, 31 bin 161 kişide tespit edildi.

Çin sitesi Pear Video’ya göre Dr. Li’nin hamile eşi Haziran’da bebeklerini doğuracak.

Stephen McDonell, Pekin

Dr. Li Venliang’ın ölümü bu ülkede pek çok kişi için üzücü bir olaydı. Çin hükümeti için ise dev bir politik felaket oldu.

Bu ölüm Çin Devlet Başkanı Şi Jinping liderliğindeki yönetim ve kontrol sisteminin en kötü yanlarını ifşa etti.

Komünist Parti’nin bunu görmemesi için kör olması lazım.

Eğer bir salgına verdiğiniz tepki, bunu ilk fark eden doktoru polislerle taciz etmekse sisteminizde büyük bir sorun var demektir.

Kentin belediye başkanı, Çin halkının erişmeye hak ettiği bilgileri paylaşmak için merkezden onay almak zorunda olduğunu söylemişti.

Şimdi de gündem değiştirmekle görevlendirilen insanlar 1,4 milyar Çinliye Dr. Li’nin ölümünün Komünist Parti’nin acil durumlardaki politikalarını tam olarak yansıtmadığını söyleyecek.

Oysa böyle dönemlerde açıklık hayat kurtarabilirken bu tür kısıtlamalar ölümlere yol açabilir.

 



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Hollanda, Türk vatandaşlarına ‘uyum sınavı’ zorunluluğu getiriyor

Hollanda, Türk vatandaşlarına ‘uyum sınavı’ zorunluluğu getiriyor

5 Şubat 2020
Photo of Çin’de bir kadın tecavüzden ‘koronavirüs bulaştı’ sözleriyle kurtuldu

Çin’de bir kadın tecavüzden ‘koronavirüs bulaştı’ sözleriyle kurtuldu

4 Şubat 2020
Photo of İngiltere, 2035 yılından itibaren benzini yasaklıyor

İngiltere, 2035 yılından itibaren benzini yasaklıyor

4 Şubat 2020
Photo of ‘Ölümün kıyısına gelene kadar yaşadıklarımın şiddet olduğunu anlayamamıştım’

‘Ölümün kıyısına gelene kadar yaşadıklarımın şiddet olduğunu anlayamamıştım’

4 Şubat 2020
Photo of Uzmanlardan korkutan açıklama: ‘Corona, artık dünya çapında bir salgın’

Uzmanlardan korkutan açıklama: ‘Corona, artık dünya çapında bir salgın’

4 Şubat 2020
Photo of Koronavirüs Vuhan’ı hayalet şehre dönüştürdü; binlerce hayvan aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya

Koronavirüs Vuhan’ı hayalet şehre dönüştürdü; binlerce hayvan aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya

4 Şubat 2020
Photo of Koronavirüs’ü ilk fark eden doktor da hastalandı

Koronavirüs’ü ilk fark eden doktor da hastalandı

4 Şubat 2020
Photo of Çin’deki mobilya fuarına ‘Koronavirüs’ iptali

Çin’deki mobilya fuarına ‘Koronavirüs’ iptali

4 Şubat 2020
Photo of İran CIA ajanı Emir Rahimpur’a verilen idam cezasını onadı

İran CIA ajanı Emir Rahimpur’a verilen idam cezasını onadı

4 Şubat 2020
Photo of İngiltere’de para için yüzlerce kadını boş yere ameliyat eden doktorun 11 bin hastası geri çağrılacak

İngiltere’de para için yüzlerce kadını boş yere ameliyat eden doktorun 11 bin hastası geri çağrılacak

4 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı