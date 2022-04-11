Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası yapıldı

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından organize edilen Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası hafta sonu Lefkoşa’da gerçekleşti.

Ülkemizin birbirinden değerli sporcularının podyuma çıktığı şampiyona, izleyicilerin de büyük ilgi ve takdirini aldı.

Şampiyonada dereceye giren sporcular;

Genç Erkekler Atletik Fizik 16-20 Yaş açık siklet

1. Teyfik Batırlı

2. Yiğit Karakaya

3. Ali Karapaşa

4. Hulusi Özayhanlar

5. Rayko Miter

6. Esat Uluç

7. Ahmet Bektaşher

Bayanlar Wellnes 1.63cm kategorisi

1. Serpil Özkan

21-23 Yaş Erkekler Atletik Fizik 1.74cm

1. İbrahim Furkan Gürel

2. Somtochuckwu Ironsi

3. Turan Cenk

21-23 Yaş Erkekler Atletik Fizik 1.78cm

1. Tuğberk Demirkent

2. Yüksel Göztaşı

Büyük Erkekler Atletik Fizik 1.73cm

1. Batuhan Dağhanlı

2. Ahmet Cingöz

3. Ali Fahir Öksüzoğlu

Genç Bayanlar Bikini 1.66cm kategorisi

1. Elis Sakallı

2. Sara Rumezanzade

Büyük Erkekler Atletik Fizik 1.90cm kategorisi

1. Tanca Nedim

2. Ahmet Bök

3. Sajad Abbası

4. Faveour Oseye

5. Görkem Baykal

Klasik Fizik +1.80 Pro Kategorisi

1. Emre Özkaram

Klasik Fizik 1.80 Kategorisi

1. Muhammed Onur İşli

2. Ahmet Bök

Klasik Body Building 1.77cm Kategorisi

1. Enver Mesutoğlu

2. Ahmet Bolat

Body Building Erkekler 90kg (90kg dahil)

1. Mithat Bengisoy

2. Emir H. Özkan

3. Hüseyin Topal

4. Esat Kastambolulu

Body Building Erkekler 100kg (100kg dahil)

1. Emre Özkaram

2. Hakan Hacımusaoğlu

3. İsmail Yahat