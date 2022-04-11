Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası yapıldı
KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından organize edilen Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası hafta sonu Lefkoşa’da gerçekleşti.
Ülkemizin birbirinden değerli sporcularının podyuma çıktığı şampiyona, izleyicilerin de büyük ilgi ve takdirini aldı.
Şampiyonada dereceye giren sporcular;
Genç Erkekler Atletik Fizik 16-20 Yaş açık siklet
1. Teyfik Batırlı
2. Yiğit Karakaya
3. Ali Karapaşa
4. Hulusi Özayhanlar
5. Rayko Miter
6. Esat Uluç
7. Ahmet Bektaşher
Bayanlar Wellnes 1.63cm kategorisi
1. Serpil Özkan
21-23 Yaş Erkekler Atletik Fizik 1.74cm
1. İbrahim Furkan Gürel
2. Somtochuckwu Ironsi
3. Turan Cenk
21-23 Yaş Erkekler Atletik Fizik 1.78cm
1. Tuğberk Demirkent
2. Yüksel Göztaşı
Büyük Erkekler Atletik Fizik 1.73cm
1. Batuhan Dağhanlı
2. Ahmet Cingöz
3. Ali Fahir Öksüzoğlu
Genç Bayanlar Bikini 1.66cm kategorisi
1. Elis Sakallı
2. Sara Rumezanzade
Büyük Erkekler Atletik Fizik 1.90cm kategorisi
1. Tanca Nedim
2. Ahmet Bök
3. Sajad Abbası
4. Faveour Oseye
5. Görkem Baykal
Klasik Fizik +1.80 Pro Kategorisi
1. Emre Özkaram
Klasik Fizik 1.80 Kategorisi
1. Muhammed Onur İşli
2. Ahmet Bök
Klasik Body Building 1.77cm Kategorisi
1. Enver Mesutoğlu
2. Ahmet Bolat
Body Building Erkekler 90kg (90kg dahil)
1. Mithat Bengisoy
2. Emir H. Özkan
3. Hüseyin Topal
4. Esat Kastambolulu
Body Building Erkekler 100kg (100kg dahil)
1. Emre Özkaram
2. Hakan Hacımusaoğlu
3. İsmail Yahat