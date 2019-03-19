Yaşam

Vücuduna şırınga ile meyve suyu enjekte etti, ölümden döndü

19 Mart 2019

Çin’de bir kadın sağlıklı olmak amacıyla vücuduna şırıngayla meyve suyu enjekte ettiği için ölümden döndü.

Beş gün yoğun bakımda kalan 51 yaşındaki kadının karaciğer, böbrek, kalp ve akciğerinde büyük hasar meydana geldiği bildirildi.

Hunan bölgesindeki Xiangnan Üniversite Hastanesi’nde çalışan bir kişi BBC’ye yaptığı açıklamada, enjekte edilen sıvının 20 çeşit meyve suyu içerdiğini söyledi.

Kadının meyve suyunu şırınga ettikten sonra deride kaşıntı ve yüksek ateş belirtileri gösterdiği ortaya çıktı.

22 Şubat’ta yoğun bakıma alınan kadın daha sonra hastanede normal koğuşa alınarak taburcu edildi.

Çin’deki sosyal medya sitesi Weibo’da olay büyük ilgi gördü.

11 binden fazla kullanıcı “#YaşlıKadınDamardanMeyveSuyuŞırıngaEtti” etiketini paylaştı.

Yapılan paylaşımlarda, temel sağlık bilgilerine sahip olma ihtiyacı vurgulandı.

Paylaşımlardan birinde “Öyle görünüyor ki kamunun tıp bilgisi hala çok az” denildi.

Etiketler


İlgili Makaleler

Az kişi tarafından bilinen ilginç bilgiler

19 Mart 2019

Büyükkonuk’da Akdeniz Gastronomi Festivali düzenleniyor

19 Mart 2019

KSTÜ’den çevre dostu etkinlik

19 Mart 2019
sağlık-bakanlığı

Sağlık Bakanlığı: Sıtma ve sivrisineklerle mücadele devam ediyor

19 Mart 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı