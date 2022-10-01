Voleybolda sezon 10 Ekim’de başlıyor

2022-2023 Voleybol Sezonunda 10 kategoride düzenlenecek olan salon lig müsabakaları 10 Ekim’de başlıyor. Bu sezon liglerde Vakıflar , DAÜ , GMBÇS , KGM, MSA, MGA, Esentepe, MVOSD , UKÜ ve KK olmak üzere 10 kulüp mücadele edecek.

U12 , U14, U16, U18 Kızlar U13 ,U15, U17,U19 Erkekler ve Bayan ve Erkekler olmak üzere 10 kategoride düzenlenecek olan lig programı 8 Mayıs da tamamlanacak. Bu süreç içerisinde 11. Rauf Denktaş Kupası ve 22. Süper Kupa Finalleri de oynanacak.

İlk haftanın programı:

10 Ekim U16 Kız A Grubu

Esentepe-MGA 18.30 Girne

MSA- MVOSD 18.30 Arena

13 Ekim Büyük Bayan

UKÜ- KGM 19.00 ASS

Esentepe-DAÜ 19.00 GIRNE