Spor
Voleybolda sezon 10 Ekim’de başlıyor
2022-2023 Voleybol Sezonunda 10 kategoride düzenlenecek olan salon lig müsabakaları 10 Ekim’de başlıyor. Bu sezon liglerde Vakıflar , DAÜ , GMBÇS , KGM, MSA, MGA, Esentepe, MVOSD , UKÜ ve KK olmak üzere 10 kulüp mücadele edecek.
U12 , U14, U16, U18 Kızlar U13 ,U15, U17,U19 Erkekler ve Bayan ve Erkekler olmak üzere 10 kategoride düzenlenecek olan lig programı 8 Mayıs da tamamlanacak. Bu süreç içerisinde 11. Rauf Denktaş Kupası ve 22. Süper Kupa Finalleri de oynanacak.
İlk haftanın programı:
10 Ekim U16 Kız A Grubu
Esentepe-MGA 18.30 Girne
MSA- MVOSD 18.30 Arena
13 Ekim Büyük Bayan
UKÜ- KGM 19.00 ASS
Esentepe-DAÜ 19.00 GIRNE