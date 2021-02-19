Virüsün kaynağında yeni şüpheliler

Corona virüsün kökenine ilişkin araştırmalarına devam eden Dünya Sağlık Örgütü uzmanları, virüsün insanlara tavşanlar ve gelincik porsukları tarafından bulaştırılmış olabileceğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarından gelen son açıklamada Çin’in Wuhan kentindeki hayvan pazarında satılan gelincik porsukları ve tavşanların virüsün insanlara yayılmasında rol oynamış olabileceğine dikkat çekildi.

Virüsün bir laboratuvardan sızınma olasılığının ise muhtemel olmadığı açıklandı. Ancak araştırmacılar, bu ve diğer hayvanların pazardaki tedarikçileri hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiğine dikkat çekti.