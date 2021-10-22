Vikinglerin Amerika’yı Kolomb’tan 500 yıl önce keşfettiğini ispatlayan arkeolojik kanıtlar bulundu

Yeni araştırmaya göre Avrupalıların Amerika’daki varlığının bilimsel olarak kanıtlanabileceği en erken tarih MS.1021.

Kaşif Kristof Kolomb uzun zamandır, 1492’de Amerika’nın keşfiyle itibar görüyor.

Ancak tarihçiler, Nordik maceracıların ondan yaklaşık 500 yıl önce kıtaya ulaştığını söylüyor.

İzlandalı kaşif ve Kızıl Erik’in üç oğlundan ikincisi Leif Erikson’un Kuzey Amerika’yı ziyaret eden ilk kişi olduğuna inanılıyor.

Uluslararası araştırmacılardan oluşan ekibin yürüttüğü araştırma, şimdi bunun kesin tarihini 1021 olarak belirlediğini iddia ediyor.

Araştırmacılar, Nature dergisinde yayımlanan yeni çalışmada, Kanada’nın Newfoundland kentinde bulunan ve Erikson’la bağlantılandırılan L’Anse aux Meadows kazı alanındaki Vikinglerin kestiği odunların tam olarak MS. 1021’e tarihlendiğini söylüyor.

Araştırmaya göre üç farklı ağaca ait, incelenen üç parça odunun her birinin arkeolojik açıdan Vikinglere atfedilen bağlamlara sahip.

Her bir tahta parçası, yerli halkın üretmediği bir malzeme olan metalden yapılmış bıçaklarla kesildiklerine ve dilimlendiklerine dair “açık kanıtlar” da gösteriyor.

MS. 992’de meydana gelen ve bir sonraki yıldan itibaren ağaç halkalarında farklı bir radyokarbon sinyali üreten büyük Güneş fırtınası sayesinde kesin tarihlere ulaşılabildi.

Araştırmayı yöneten ve Hollanda’daki Groningen Üniversitesi’nden Doçent Michael Dee şunları söyledi:

MS. 992’yle 993 arasında vuku bulan radyokarbon üretimindeki belirgin artış, dünyanın her yerindeki ağaç halkası arşivlerinde tespit edildi.

Dee, üç ahşap nesnenin her birinin, kabuklarının kenarında bu sinyali 29 büyüme halkasıyla gösterdiğini söyledi.

Yine Groningen Üniversitesi’nden çalışmanın başyazarı Dr. Margot Kuitems şunları söyledi:

Güneş fırtınasından gelen sinyali ağacın kabuğundaki 29 büyüme halkasında bulmak, kesme faaliyetinin MS. 1021’de gerçekleştiği sonucuna varmamızı sağladı.

Araştırmacılar, Amerika’ya yapılan Viking seferlerinin sayısının ve Atlantik’in öte tarafında ne kadar kaldıklarının henüz bilinmediğini söylüyor.

Mevcut tüm veriler, bütün çabaların “biraz kısa ömürlü” olduğunu ve Amerika’daki ilk Avrupalı faaliyetinin kültürel ve ekolojik mirasının muhtemelen küçük olduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte, L’Anse aux Meadows’tan elde edilen botanik kanıtlar, Vikinglerin Newfoundland’den daha güneydeki toprakları da keşfettiğini doğruladı.

Dr. Kuitems şunları söyledi:

MS. 1021, Amerika’daki Avrupalı varlığının bilimsel olarak kanıtlanabildiği en erken tarih.

Vikinglerin Amerika’daki varlığıyla ilgili önceki tarihler büyük ölçüde İzlanda destanlarına dayanıyordu. Öte yandan bunlar sözlü anlatılar olarak başlamış ve ancak anlattıkları olaylardan yüzyıllar sonra yazıya dökülmüştü.

Çelişkili ve zaman zaman fantastik olsa da bu destanlar aynı zamanda, Avrupalılar ve bölgenin yerli halkı arasında hem şiddetli hem de sevecen karşılaşmaların yaşandığını ima ediyor.

Ancak, bu tür etkileşimleri destekleyecek çok az arkeolojik kanıt ortaya çıkarıldı.

Kuitems şöyle ekledi: