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Vergi Dairesi, Gelir Beyannamelerinin 30 Nisan’a kadar sunulması gerektiğini hatırlattı

4 Şubat 2020

Gelir ve Vergi Dairesi, gerçek kişilerin, 24/1982 sayılı Gelir Vergisi Yasası’nın 26. Maddesine istinaden Yıllık Gelir Beyannamelerini 30 Nisan’a kadar Gelir ve Vergi Dairesi’ne sunmaları gerektiğini hatırlattı.

Yapılan açıklamada, yükümlülerin ve/veya Muhasip /Murakıpların yoğun hesap dönemi içerisinde mağduriyet yaşamaması için 2019 yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyanlarını dairenin  şubelerinden veya http://www.vergi.gov.ct.tr/ internet adresinden temin edip doldurmaları ve 30 Nisan 2020 tarihine kadar sunmaları istendi.

 



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