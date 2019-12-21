Dünya

Venezuela’da uçak düştü: 9 ölü

21 Aralık 2019

Venezuela’da başkent Caracas yakınında küçük bir uçağın düşmesi sonu 9 kişinin öldüğü belirtildi.

Venezuela’nın doğusundaki Guasipati havalimanından kalkan Beechcraft 100 King Air tipi çift motorlu küçük yolcu uçağı, başkent Caracas’ın güneyinde Oscar Machado Zuloaga Havalimanı yakınındaki ormanlık alana düştü.

İnişin hemen öncesinde meydana gelen kazada 3 mürettebat ve 6 yolcudan kurtulan olmadı.

Başsavcı Tarek William Saab, Caracas’ta gazetecilere yaptığı açıklamada, kazayı araştırması için 1’i havacılık uzmanı 2 savcının görevlendirildiğini duyurdu.

Saab, kazanın nedenine dair bir açıklama yapmak için erken olduğunu ifade etti.

Ülke basınında yer alan bazı haberlerde ise uçakta hükümete yakın iş adamlarının bulunduğu kaydedildi.

UÇAĞIN ALTIN TAŞIDIĞI İDDİASI

Muhalif Ulusal Meclisin (AN) İtalya’da bulunan milletvekillerinden Americo de Grazia ise uçağın altın taşıdığını iddia etti.

Grazia, kendini geçici devlet başkanı ilan eden AN Başkanı Juan Guaido ve lideri Leopoldo Lopez’in başkent Caracas’ta 30 Nisan’da denediği başarısız askeri kalkışmaya katılmış ve aynı gün İtalya’nın Caracas Büyükelçiliğine kaçmıştı.

Grazia ve beraberindeki diğer milletvekili Mariela Magallanes daha sonra İtalya’ya gitmişti.



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