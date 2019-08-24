Venedik Film Festivali’ne Polanski ve kadın yönetmen tepkisi

Gelecek Çarşamba günü başlayacak olan Venedik Film Festivali, hem seçilen kadın yönetmen sayısının çok az olması, hem de tecavüz davalarına rağmen Roman Polanski ve Nate Parker’ın yer alması nedeniyle eleştiri altında.

28 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında yapılacak 76. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde ana yarışmadaki 21 filmden yalnızca 2’si kadın yönetmenlerin eseri.

Büyük ödül için yarışacak kadın yönetmenler Suudi Arabistanlı Hayfa el Mansur ile Avustralyalı Shannon Murphy.

Ana yarışmadaki diğer 19 yönetmen arasında, 1977’de 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüzle suçlandığı dava sürerken ABD’den kaçan yönetmen Roman Polanski de yer alıyor.

Polanski 13 yaşındaki çocukla “yasa dışı şekilde cinsel ilişkiye girdiğini” itiraf etmiş, bu suçlamadan Amerika’da hüküm giymişti.