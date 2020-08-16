Sağlık

Varikosel Nedir?

16 Ağustos 2020
Varikosel Nedir?

İçinde yüksek miktarda karbondioksit olan kan yani kirli kan olarak bilinen bu kan toplar damarlar aracılığı ile kalbe taşınır. Toplar damarların kirli kanı kalbe taşıdığı sırada bu durumu engelleyerek kanın doğru bir şekilde taşınamaması damarları genişletir ve testis üzerindeki damarlar belirgin hale gelir. Oluşan bu durum varikosel olarak adlandırılır. Kısırlığn en büyük nedeni olan bu hastalık tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Erkeklerin %15’inde rastlanan bu rahatsızlık tedavi edildiği takdirde %75-80 oranında bir iyileşme yüzdesine sahiptir. Bu da kişinin tedaviyi takip eden iki yıl içerisinde çocuk sahibi olabileceği anlamına gelir. Varikosel hastalığı tedavi olan ve çocuk sahibi olan kişinin bundan sonra rahatça çocuk sahibi olabileceği anlamına gelmez. Çünkü varikosel  hastalığı ilerleyen bir hastalıktır.

Varikosel Ağrısı

Varikosel ağrıları düşük seviyelerde sızı olarak başlar ve genellikle testiste ve kasık bölgesinde görülür. Hastalığın en belirgin semptomları arasında yer alan bu ağrılar farklı bir hastalığın habercisi de olabileceğinden doktor testis ve kasık ağrıları ile beraber aşağıdaki durumları da gözlemler:

  • Kasık fıtığı
  • İdrar kesesine düşmüş böbrek taşları
  • Testis enfeksiyonu
  • Testisin kendi etrafında dönmesi

Varikosel Belirtileri Nelerdir?

Varikoselin başlıca belirtileri arasında ağrı yer almaktadır. Ağrının yanı sıra bölgede sıcaklık hissetme, testisler üzerinde varis benzeri damar genişlemesi gözleme ve sızı hissi hastalıktan şüphelenerek doktora gitmek için yeterli semptomlardır. Varis benzeri damarların yanında testis bölgesinde kabarıklık veya şişme gözlemlemek mümkündür.

Varikosel Nedenleri Nelerdir?

Varikosel hastalığının kesin bir nedeni açıklanamasa da aile erkeklerinde bu hastalık görüldü ise genç bireylerde görülme ihtimalini %53’a yükseltiyor. Bunun yanında varikosel %90 ihtimalle sol testiste, %8-9 oranla her iki testiste, %1-2 oran ile de sağ testiste görülmektedir. Bu durum insanların anatomik yerleşimi ile açıklanmaktadır.

  • Soldaki testisin sağa göre biraz daha aşağıda olması
  • Testisin soldaki damarı sağa göre daha uzun olması
  • Soldaki testis damarının karındaki diğer yakın organlarla ilişkisinin sağdan farklı olması
  • Soldaki testis damarının boşalma şeklinin anatomik olarak sağdan farklı olması

Varikosel Risk Faktörleri

  • Kilolu olmak
  • Yüksek ağırlıklarla spor yapmak
  • Astımı hastası olmak
  • Kronik kabızlık
  • Uzun süre ayakta kalmayı gerektiren işlerde çalışmak
  • Bacakta varis olması

 

Varikosel Teşhisi

Erken teşhis varikosel hastalığında önemi olduğundan belirtileri gören kişi uzman bir ürolog tarafından muayene edilmelidir. Muayene ayakta ve fiziki olarak yapılır. Belirtileri muayene eden doktor gerekli görürse sperm tahlili, renkli doppler ultrasonografi gibi tahliller ile teşhise kesinlik kazandırır.

Varikosel Tedavisi

Varikosel hastalığı taşıyan kişilerin hepsi için tedavi gerekmektedir. Bu durum çocuk sahibi olmasına engel değildir. Varikosel tedavisi çeşitlerinden biri olan ilaç tedavisi ile şişkinlik, kızarıklık ve ağrılar geçmiyor ise kısırlık sorunu öne çıkar. Bu durumun ilaçla yada farklı bir fiziki tedavi ile geçmesi söz konusu olmadığından cerrahi müdahalede bulunulur.

Varikosel Ameliyatı

Varikosel hastalığına yakalanan her kişinin ameliyat olması gerekmemektedir. Doktor fiziki muayene sonrası kişinin şikayetlerinin devamı ve tahlil sonuçlarına göre hastanın ameliyat olmasına karar vermektedir.

Varikosel hastanın ameliyat olması için gerekenler şunlardır:

  • Çocuğu olmayan durumlarda kadının sağlıklı olması erkeğin hastalık sahibi olması
  • Erkeklerin sperm tahlilinde normal olmayan bulgulara rastlandığında
  • Hastalara uygulanan tedavilerde ağrısı geçirilemeyen durumlarda
  • Erkek hastanın testisinin boyunda küçülme yada normalden yumuşama yaşandığı zamanlarda

 

Varikosele Ne İyi Gelir?

Araştırmalar sonucu L-karnitin, selenyum, E vitmini, çinko, C vitamini, omega 3 ve folik asit gibi vitamin ve mineraller sperm sayısında ve hareketliliğini artırdığı saptanmıştır. Bu vitamin ve mineralleri bünyensinde bulunduran besinlerin tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

Varikosel için hangi doktor ve hangi bölüme, ne zaman gidilmeli?

 

Kendisinde varikosel semptomlarını gören kişi hastahanenin Üroloji  bölümüne danışması gerekmektedir. Erken teşhis ve tedavi varikosel hastalığı için oldukça önemlidir. Çünkü hastalık ilerleyen ve kısırlığa neden olan bir rahatsızlıktır.

Çocuklarda Varikosel

Çocuklarda oldukça nadir rastlanan varikosel hastalığı 10 yaşın altındaki çocuklarda görülme sıklığı %1 dir. 12-15 yaşındaki çocuklar da ise bu oran %11 dir. Çocuklarda varikosel hastalığı sıklıkla fark edilmeden ilerlemektedir. Bu konuda belirtileri işaret eden bir şikayet gelmezken doktorlar muayene sırasında tesadüfen bu hastalığı teşhis etmektedir.

 


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