Uzm. Klinik Psikolog Gökhan Çınar GAÜ akademik kadrosuna katılıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), akademik kadrosuna yeni ve başarılı isimler katmaya devam ederken, kadroya ünlü psikolog Gökhan Çınar’da dahil oldu.

GAÜ başarılı isimler ile akademik hayatına devam ediyor. Bu kapsamda Uzm. Klinik Psikolog, Yapımcı ve Yazar Gökhan Çınar, GAÜ Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü akademik kadrosuna katıldı.

GAÜ’den yapılan konu ile ilgili açıklamada , “Daha güçlü bir psikoloji eğitimi için akademik kadromuza katılan Uzm. Klinik Psikolog Gökhan Çınar’a başarılar diliyoruz” dedi.