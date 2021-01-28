Uzaylı avcısı Arecibo’nun gizemli çöküşünün nedeni kablolardaki üretim hatası mı?

Porto Riko’daki dünyaca ünlü Arecibo Gözlemevi’ndeki radyo teleskobunun gizemli çöküşüne dair devam eden araştırma, destek kablolarındaki üretim hatasının buna sebep olabileceğini gösterdi.

Uzaylı yaşamı araştırmalarıyla bilinen gözlemevindeki sorunlar 2020 Ağustos’unda kopan bir kabloyla başlamıştı. Onarım çalışmaları başlamışken 2020 Kasım’ında bir kablo daha kopmuştu. Gözlemevini yöneten ABD Ulusal Bilim Vakfı (National Science Foundation – NSF) güvenli ve ekonomik tamirin mümkün olmadığını belirtip gözlemevinin yıkılacağını duyurmuştu.

Bu karar uygulanmadan, sinema filmlerinin de yıldızı Arecibo gözlemevinin 900 tonluk devasa platformu, 120 metreden fazla yükseklikten teleskoba düşmüştü.

Gözlemevinin müdürü Francisco Cordova, 21 Ocak’ta düzenlenen panelde mühendislerin 2020 Ağustos’undan beri kabloları araştırdığını ve çöküşten bu yana enkazın temizlendiğini söyledi.

Cordova, gözlemevinde şu anda çöküşün nedenine ilişkin iki farklı araştırmanın devam ettiğini belirtti.

Live Science’ın aktardığına göre, bunlardan biri, 1990’da Arecibo’daki devasa kubbe kurulduğu zaman eklenen 12 destek kablosuna odaklanıyor. Zira 2020 Ağustos’unda sorun, bu destek kablolarından birinin yuvasından çıkmasıyla başlamıştı. “Ön araştırma, bu kablolarda üretim hatası olduğunu ortaya çıkardı” diyen Cordova, kablonun soketine yerleştirme işleminin uygun şekilde yapılmadığına ve bunun bozulmaya yol açtığına işaret etti. Araştırmanın devam ettiğini de vurguladı.

İkinci araştırmaysa inşaatı 1963’te tamamlanan teleskobun ana kablolarını inceliyor. Mühendisler, bunların dayanabileceği ağırlığın yüzde 60’ını taşıdığını belirtse de 2020 Kasım’ında kopan, ana kablolardan biriydi.

Enkaz çalışmalarını yürüten mühendisler, araştırmalarla ilgisi olabilecek parçaları kenara ayırıyor. Enkazdaki parçalar, tarihsel önem taşıyabileceği gerekçesiyle de değerlendiriyor.

Öte yandan, çöküşe neyin sebebiyet verdiği sorusunun cevabı hiçbir zaman kesin şekilde yanıtlanmayabilir. Zira Cordova da bu konuda birden fazla etkene işaret etti.

Örneğin, Porto Riko’da son zamanlarda birçok doğal afet meydana geldi. 2017’deki Maria kasırgası ülkeyi enkaza çevirirken 2020’de 10 binden fazla deprem yaşandı. “Bütün zaman boyunca sallandık. Bu kesinlikle bir faktör” diyen Cordova, mühendislerin bu durumu hala incelediğinin altını çizdi.

Çöküşün nedenini öğrenmek ve gözlemevinin geleceğini değerlendirmek için NSF de çalışmalarını sürdürüyor. Bunların arasında ABD Kongresi’nin Arecibo’nun çöküşüne dair şubat ayının sonuna kadar talep ettiği rapor da bulunuyor.