Uyuşturucuya suçüstü

Girne’de ikamet eden Abobakir Sedig Alhadi Almarash, evinde uyuşturucu ile yakalandı. Polis, satıcının peşinde

Evrim KAMALI

Girne’de, narkotik ekipleri tarafından önceki gün gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, zanlı Abobakir Sedig Alhadi Almarash suçüstü tutuklanarak dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili ifade veren polis memuru İbrahim Atabek, zanlı Abobakir Sedig Alhadi Almarash’in önceki gün Girne’de meydana gelen “Hintkeneviri ve MDMA Türü Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçundan tutuklandığını belirtti.

Atabek, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından, önceki gün zanlının evinde operasyon yapıldığını ve polis ekibini fark eden zanlının içerisinde 1 gram ağırlığında hintkeneviri bulunan uyuşturucu öğütücüsünü evinin penceresinden attığını ifade etti.

Polis memuru Atabek, zanlının evinde yapılan aramada 1 gram hintkeneviri ile 1 adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan öğütücünün yanı sıra 1 adet MDMA içeren madde ele geçirildiğini belirtti.

Suçüstü tutuklanan zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini kaydeden Atabek, zanlının, söz konusu maddeleri 8 Şubat’ta Girne’de halen aranmakta olan bir şahıstan aldığına yönelik itirafta bulunduğunu dile getirdi.

Polis, soruşturmanın henüz yeni olduğunu, alınması gereken ifadeler ve halen aranmakta olan bir kişi olduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Jale Dizdarlı Ergüden, soruşturmanın salimen yürütülebilmesine olanak sağlamak amacıyla, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.