Kıbrıs
Uyuşturucu nedeniyle aranan şahıs tutuklandı
Öte yandan uyuşturucu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında aranan Y.B.’nin (E-39) dün tutuklandığı açıklandı.
Y.B’nin Lapta’daki evindeki aramada yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Y.B. tutuklandı.
Söz konusu şahıs önceki gün Alsancak’ta V.T.’nin (E-35) aracında bulunan yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 2 adet ucu yanık sigarayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranıyordu.