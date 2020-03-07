Kıbrıs

Uyuşturucu nedeniyle aranan şahıs tutuklandı

7 Mart 2020

Öte yandan uyuşturucu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında aranan Y.B.’nin (E-39) dün tutuklandığı açıklandı. 

Y.B’nin Lapta’daki evindeki aramada yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Y.B. tutuklandı.

Söz konusu şahıs önceki gün Alsancak’ta V.T.’nin (E-35) aracında bulunan yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 2 adet ucu yanık sigarayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranıyordu.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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