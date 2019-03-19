Üstel: Bilet fiyatları turist potansiyelini etkiliyor

Ardından UBP Milletvekili Ünal Üstel “turizm” başlıklı güncel konuşma yaptı.

Üstel konuşmasının başında Meclis’in gecikmeli açılmasını eleştirdi. Üstel, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın Güney Kıbrıs’ta yapılacak maç için Genel Kurul’a katılmadığını belirterek eleştirilerde bulundu.

Adanın lokomotif sektörünün turizm olduğunu ancak sektörün ciddi sıkıntılar içinde bulunduğunu ifade eden Üstel, “Bütçeye baktığımızda hükümetin turizme ne kadar ilgili olduğunu gördük” dedi.

Bütün tanıtım ve reklam faaliyetlerinin, ayrıca teşviklerin bütçeye bağlı olduğunu dile getiren Üstel, turizm sektöründen beslenen çok sayıda kesim olduğunu dile getirdi.

Turizmin yüzde 80’lik pazarının TC olduğunu kaydeden Üstel, İngiltere pazarının da ada için çok önemli olduğunu da kaydetti.

Londra’daki turizm ofisinin temsilcilik binası içinde yer aldığını söyleyen Üstel, daha önce giriş katında olan bu ofisin bodrum katına alınmasını eleştirdi. Üstel, “Hükümetin bakış açısı buysa tabi ki turizm geriye gidecek” dedi.

Vakıflar örgütünün Londra’da merkezi bir noktada binası olduğunu ve bu binanın boş olduğunu söyleyen Üstel, turizm ofisinin böyle bir yere taşınması gerektiğini söyledi.

Üstel, hükümetin turizme gerekli desteği ve ilgiyi vermesi gerektiğini dile getirdi.

Turizmde yeni bir politika üretmenin zamanının geldiğini söyleyen Üstel, tüm paydaşlar bir araya gelerek bu konuda çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Üstel, bilet fiyatlarının yüksek olması ve KKTC’nin imajının ülkeye gelen turist potansiyelini etkilediğini de ifade etti.