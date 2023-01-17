Ünlülerin En Çok Tercih Ettiği Operasyon: Bişektomi

Yanaklarınızı küçültmek istiyorsanız, bişektomi olarak da adlandırılan bukkal yağ aldırma işlemi sizin için doğru bir seçim olabilir. Bu prosedür yanakları küçültür, çene hattını ortaya çıkarır, elmacık kemiklerinin belirgin olmasını sağlar ve yüz açılarını belirginleştirir. Bişektomi hakkında her şeyi birlikte inceleyelim.

Bişektomi Nedir?

Bişektomi, yüzün orta ve alt kısımlarını daraltmak için tasarlanmış basit bir plastik cerrahidir. Bazen “Hollywood yanağı” olarak anılan bişektomi, yanaklardaki bukkal yağı gidererek belirgin elmacık kemikleri, daha iyi tanımlanmış bir çene ve genel olarak daha ince, daha yontulmuş bir görünüm sağlar. Tüm estetik ameliyatlarda olduğu gibi, uzman bir cerrahla konsültasyon şarttır, çünkü onlar bir bişektominin yüz yapısına uygun olup olmadığı konusunda hastaya tavsiyede bulunabilirler. Genel bir kural olarak, bişektomi en çok 20’li yaşların ortasında ve 30’lu yaşların başındaki, kalın, kare veya yuvarlak yüzlü kişiler için uygundur.

Hala geçiş aşamasında oldukları için genç yetişkinlere bişektomi yapılmaması daha uygundur. Yüz yağları biz yaşlandıkça doğal olarak kaybolduğundan ve bir bişektomi yaşlanma sürecini vurgulayabileceğinden, işlem yaşlı hastalara da uygun olmayabilir. Kilo alımı ve kaybı yüz şeklini büyük ölçüde değiştirebileceğinden, sağlıklı bir kilo aralığının dışında olanlar da prosedür için uygun değildir. Yüzün daha ince ve uzun görünmesini sağlayan bişektomi aynı zamanda yüzde meydana gelen yuvarlak görüntünün ortadan kalkmasına yarar. Çene yapısını ortaya çıkararak daha şekilli gözükmesini sağlar. Bu işlem için güvenilir ve işinin ehli uzmanlarla çalışmak önemlidir. Bişektomi işlemi için Vanity Estetik hasta danışanlarına ulaşabilir ve bilgi alabilirsiniz.

Bişektomi Nasıl Yapılır?

Bişektomi, lokal anestezi altında yaklaşık 30 dakikada tamamlanabilir. Yanağın iç kısmında küçük bir kesi (yaklaşık 1 cm) yapılır. Cerrah yanağın dışına baskı uygulayarak bukkal yağ yastığını açığa çıkarır. Yağ kesilir ve dikkatli bir şekilde çıkarılır ve yara daha sonra emilebilir dikişlerle kapatılır. Bu ameliyatı rinoplasti, dudak büyütme ve botoks enjeksiyonları dahil olmak üzere diğer yüz prosedürleriyle birleştirmek mümkündür.

Bişektomi işleminden sonra, hastalara enfeksiyonu önlemek için özel bir gargara ve kesilerin bakımının nasıl yapılacağına dair talimatlar verilir. Kesilerin yerleri göz önüne alındığında, hastalar bişektomi işleminden sonraki ilk birkaç gün sıvı bir diyete bağlı kalmalı, ardından yavaş yavaş yumuşak yiyeceklerden normal bir diyete geçilmelidir. Yaralar iki hafta içinde iyileşir. Yüzün morarması ve şişmesi beklenebilir ve şişliği ve ağrıyı azaltmak için buz paketleri kullanılabilir. Nihai sonuçların ameliyattan sonraki birkaç hafta içinde alınması beklenir.

Bişektomi Kalıcı mıdır?

Bişektomi, bukkal yağ yastığının tamamı alınırsa kalıcı olabilir. Yanaklardaki yağlar tamamen alındıktan sonra geri gelmezler. Fakat yanaklardaki yağ kısmen alındıysa veya alt yanakta başka yağ aldırma yöntemleri kullanılmışsa, kilo almanız durumunda yanak yağları geri dönebilir. Ağırlıktaki önemli dalgalanmalar zaman içinde sonuçların görünümünü etkileyebilir. Aynı durum doğal yaşlanma süreci için de geçerlidir. Zamanla hacim kaybına, ince çizgilere, kırışıklıklara ve cilt sarkmasına neden olabilir.

Bişektomi Güvenilir midir?

Bişektomi güvenli bir prosedürdür, ancak bişektomi ya da burun estetiği gibi tüm ameliyatların bir miktar risk taşıdığına dikkat etmek gerekir. Rahatsızlık, şişme ve morarma gibi cerrahi prosedürlerin ardından görülen yan etkilerin çoğu geçicidir ve haftalar içinde geçer. Komplikasyonlar şunları içerebilir:

Anestezik riskler (genel anestezi kullanılıyorsa)

Hematom (kan birikmesi)

Seroma (sıvı birikimi)

Sinirlerde veya tükürük bezlerinde hasar

Yüz asimetrisi

Bişektomi işleminin güvenilir olabilmesi için tüm prosedürlerin doğru uygulanması gerekir. Bu nedenle işlemin gerçekleştiği ortam ve cerrah da oldukça önemlidir. Vanity Estetik Hastanesi’ne gelerek bişektomi işlemini güvenli bir şekilde yaptırabilirsiniz.