Ünlü şarkıcı Volkan Konak Northernland güvencesiyle ev sahibi oldu

Türkiye’nin güçlü seslerinden, şarkıları ve sahne performanslarıyla milyonları kendine hayran bırakan ünlü şarkıcı Volkan Konak, Gazimağusa’nın prestijli, yenilikçi, dinamik ve öncü inşaat firması Northernland Construction’ın prestijli projesi olan Premier’den ev satın aldı.

Geçtiğimiz günlerde konser için Kıbrıs’ta bulunan ünlü sanatçı, Northernland Construction güvencesiyle yapımı devam eden dairesinin son halini görmek için Premier projesinin inşaat alanını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında açıklama yapan ünlü sanatçı, “Artık ben de Kıbrıslı oluyorum. Konserlere geldiğim zaman burada kendi evimde kalacağım. Buradaki uygar, dost ve güzel insanlarla birlikte olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Eylül 2020’de bitecek olan projenin detayları hakkında yetkililerden bilgi alan Volkan Konak, çalışanlar ile hatıra fotoğrafı çekildikten sonra ziyaretini sonlandırdı. (MHA)