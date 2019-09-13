Dünya

Ünlü şarkıcı Lily Allen cinsel saldırı iddiası ile ilgili ayrıntıları anlattı

13 Eylül 2019

Ünlü İngiliz şarkıcı Lily Allen, BBC’deki The Next Episode programında, başından geçtiğini söylediği cinsel saldırı olayı ile ilgili ayrıntıları anlattı.

Allen, olayın 2016 yılında Karayipler’de bir iş gezisi sırasında yaşandığını söyledi.

Söz konusu kişinin kimliğini söylemeyen Allen, onun Warner plak şirketindeki üst düzey isimlerden biri olduğunu açıkladı.

Olaya ilişkin iddiaların yer aldığı kitabın yayımlanması sonrası Warner’ın patronu Max Lousada ile konuştuklarını ancak “olayın sümen altı edildiğini” söyledi.

Allen, 2016 yılındaki olayı 2018 yılında yazdığı kitapta ortaya koymasını ise metoo hareketinin verdiği cesarete bağladı.

ABD’de ünlü yapımcı Harvey Weinstein hakkındaki taciz iddialarının ortaya çıkmasının ardından dünyanın birçok yerinde kadınlar başlarından geçenleri “#MeToo” etiketiyle anlatmıştı.

BBC’nin elde ettiği bilgilere göre, Allen’ın cinsel saldırı ile suçladığı Warner yetkilisi halen şirketteki konumunu koruyor.

Kurumun sözcüsü de gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı ve “Cinsel saldır

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