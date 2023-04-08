Üniversiteye saldıran hackerler 100 bin dolar fidye istiyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Nisan 8, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Güney Kıbrıs

Üniversiteye saldıran hackerler 100 bin dolar fidye istiyor

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Üniversiteye saldıran hackerler 100 bin dolar fidye istiyor

Rum tarafında faaliyet gösteren Açık Öğretim Üniversitesi’ne siber saldırıda bulunan hacker çetesinin üniversiteden 100 bin (100,000) dolar fidye istediği bildirildi.

Alithia’nın haberine göre sosyal medyada, öğrencilerin vb. kişisel verilerini yayımlamakla tehdit eden hackerlerin üniversiteden yüz bin dolar fidye istedikleri bilgisi dolaşıyor ancak üniversite dekanı Petro Pasiardi, hackerler ile üniversite arasında şu ana kadar herhangi resmî bir iletişim olmadığını açıkladı.


Rum yönetiminin ilgili siber güvenlik birimlerinin, siber güvenliğin hassas bir konu olması nedeniyle dar ve kapalı bir düzeyde ilgilenmekte olduğu belirtildi.

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Tags:Güney KıbrısRumÜniversiteye saldıran hackerler 100 bin dolar fidye istiyor
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