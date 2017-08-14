Üniversiteye giriş nasıl olmalı?

KKTC’li öğrenciler için de büyük bir problemdir TC’deki üniversiteye giriş sistemi. ÖSYM, YÖK hatta TC MEB’in yaptığı hatalar , KKTC’li gençleri de etkilemektedir. Ne yazık ki yıllardır TC’de üniversiteye giriş, doğru bir raya oturtulamadı. Giriş yöntemi üzerinde sürekli oynandı ve içinden çıkılamaz bir hal aldı.

Bizim gençlerimizin büyük çoğunluğu da üniversite eğitimini TC’de almak için çabalamakta. YÖK barajlar koymuş, öğrenciler söz konusu barajları aşamıyor. Lise eğitimi öğrencilerin barajları aşmasına yeterli olacak kalitede bir öğretim yapamıyor. YÖK kontenjan belirlemiş, öğrenciler kontenjanları beğenmeyip, pek çok kontenjan boş kalmış*. ÖSYM ise hata üstüne hata yapıyor. ‘Ek puanlı yerleştirme’ yerine ‘ek puansız yerleştirme’ yapılmış; arkasından düzeltme. 1628 üniversiteye yerleşmeyen aday birden bire üniversiteli olmuş, 1499 aday ise bir programa yerleşmiş sonraki değerlendirmede ise hiçbir programa yerleştirilmedi (aniden üniversitesiz olmuş) ve 1110 adayın üniversitesi değiştirilmiş**.

Üniversiteye giriş için YGS ve LYS sınavları mevcut. YGS’den 180 puan alanlar, LYS’ye girme hakkı kazanır. LYS biraz daha kolay bir sınav olarak kabul ediliyor. Adaylar girecekleri bölüme uygun bir sınava girerler. LYS’de yorum ve bilgi soruları mevcut. Yorum soruları kolay olduğu için adayları ayırmıyor. Bilgi soruları ise daha çok ‘ezber’ niteliğinde. Sonuçta sadece iki sınav ile öğrenciler üniversiteli olmak zorunda bırakılıyorlar.

TC’de üniversiteli olmak neden bu kadar zorlaştırılmış ayrıca neden sürekli değişiklikler yapılıyor? 2015 yılında barajlar yeniden değiştirilmiş; mühendislik barajı 240.000, mimarlık başarı sırası barajı ise 200.000, hukuk başarı sırası barajı 150.000, tıp başarı sırası da 40.000 olarak belirlenmiş***.

Görüldüğü gibi, TC’de üniversiteye girişte sürekli değişiklikler yapılmakta ve buna paralel olarak da bir sürü hata; hem de öğrencileri hayal kırıklığına uğratacak kadar büyük hatalar.

Üniversiteye giriş sistemi ülkenin ekonomik üretim biçimi ile paralel yapılmalı. Öğrenciler bir veya iki sınava mahkum edilmemeli. Yaşamlarının büyük bir kısmını etkileyecek meslek seçimleri bir ya da iki sınava endekslenmemeli.

Dünyada çok farklı üniversite giriş yöntemleri mevcut. Norveç ve Kanada’da üniversiteye giriş sadece lise notları ile yapılmakta. Sadece lise bitirme sınavları ile üniversiteye öğrenci alan ülkeler var; Farnsa, Almanya, Avusturya, Hollanda, Finlandiya gibi. Merkezi üniversite sınavı yapan Çin Halk Cümhuriyeti ve Rusya var. Merkezi üniversite sınavı ile lise notlarını birlikte kullanan Türkiye ve İsrail var. Anlayacağınız çok değişik giriş yöntemleri mevcut. Ülkeler kendi coğrafik, sosyal, ekonomik ve politik yapılarına göre oturmuş bir sistem yaratmışlar.

Ancak öğrencileri kaygıdan kurtaracak yöntem en iyi yöntemdir; Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Avusturya, Hollanda ve Finlandiya örnekleri gibi.

Birleşik Krallık’ta olduğu gibi, öğrenci üniversitede okuyacağı bölümle ilgili lisede, A-Level programında, ilgili derslerin sınavlarına girerek puanlarını toplar. Ardından da YÖK benzeri olan UCAS’a başvurarak en az 5 üniversite seçer. Üniversiteler de başvuru yapan öğrencileri kotasız olarak belirlerler. Böylece öğrenciler istedikleri dersten istedikleri kadar sınava girme şansını yakalamış olurlar. Puanları yetmezse, aynı dersin sınavına tekrar girme şansını sahip olsunlar.

Öğrenci odaklı üniversiteye giriş yöntemi en doğrusu. Bu yöntemde üniversitelere özerklik de tanınmış olur. Üniversitlere güven sağlanır ve üniversiteler siyasetten de arındırılmış olur. Üniversite kendisine başvuran öğrenciyi kendisi kabul etsin veya etmesin. Bir öğrencinin herhangi bir üniversiteye hangi donanımla geldiğini ve bu donanıma göre mezun olup olmayacağını en iyi yıllarca söz konusu üniversitede, öğrenciler ile birlikte öğretim yapan akademisyenler en doğru yordayabilir. O nedenle, öğrenci odaklı ve özerk üniversite kabulü doğru bir giriş yöntemi olur. Eklemekte yarar var; bu yöntem, üniversitelerin siyasetin uhdesinde olmayan bir ülkede doğru çalışabilir. Bu nedenle sadece o ülkelerde şu anda bu yöntem var.

* https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/abbas-guclu/yok-gunah-cikardi-peki-meb-nerede–2499974/

** https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/abbas-guclu/osym-niye-bu-kadar-cok-hata-2501152

*** https://www.meslekhocam.com/lys-nedir-lys-hakkinda-bilmen-gerekenler