United By Pride 17 Haziran Cumartesi gerçekleştiriliyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Haziran 8, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

United By Pride 17 Haziran Cumartesi gerçekleştiriliyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Toplumlararası Onur Yürüyüşü "United By Pride", 17 Haziran Cumartesi yapılıyor.

Toplumlararası Onur Yürüyüşü “United By Pride”, 17 Haziran Cumartesi yapılıyor.

Queer Collective Cy ve Kuir Kıbrıs Derneği öncülüğünde, Kıbrıs Üniversitesi LGBTQIA+ & Müttefik Öğrenciler Kulübü, LGBT Pilipinas, Kıbrıs Afrikalı LGBTIQ+ Topluluğu, Kıbrıslı LGBTQ+ Diasporası, Kıbrıs Avrupa Üniversitesi LGBTQI+ Topluluğu ile ortaklaşa düzenlenecek etkinlik, saat 18.00’de Lefkoşa’nın iki merkezi noktası Kuğulu Park ve Eleftheria Meydanı’ndan başlayacak.


Her iki taraftan gelen kortejler Ledra Palace’da ara bölgede bir araya gelecek ve saat 19’00’da başlayacak bir etkinlik düzenlenecek. Etkinlik, DJ setleri ve drag şovlarıyla saat 23.00’e kadar devam edecek.

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Tags:kuir kıbrısUnited By Pride
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