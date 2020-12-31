UNICEF: 10 milyonu aşkın çocuk yeni yıla açlıkla girecek

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, 2021’in dünyanın birçok ülkesinde “açlık yılı” olacağı uyarısında bulundu.

UNICEF’in son verilerine göre 2021 yılında Yemen, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Güney Sudan, Nijerya’nın kuzeydoğusu ve Sahel merkez bölgesinde 10,4 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme sorunu yaşayacak.

İklim değişikliği, Covid-19 salgını, savaşlar milyonlarca çocuk için açlık krizinin artışını hızlandırıyor.

Burkina Faso, Mali ve Nijer’de de milyonlarca insanın açlık krizinin pençesinde olduğu belirtildi.

Covid-19 yaralara tuz bastı

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, Covid-19 pandemisinin durumu daha da kötüleştirdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“COVID-19 savaş, doğal afet ve iklim değişikliğinin sonuçlarının mağduru olan ülkelerde mevcut olan gıda güvencesizliğini eli kulağında bir afete dönüştürdü. Uzun zamandır sofraya yiyecek bir şey koymak için mücadele vermek zorunda kalan aileler şimdi kıtlığın eşiğinde”

1 milyar dolara ihtiyaç var

UNICEF insani yardım örgütlerini ve uluslararası toplumu tüm ülke ve bölgelerde gıda ve sağlık yardımlarına erişimi sağlamaya destek olmaya çağırdı.

Örgüt, çocuklar ve aileler için temiz su ve temizlik tesislerinin desteklenmesinin de büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

UNICEF, gelecek yıl yalnızca kriz ülkelerinde çocuklar için hayat kurtaran gıda programlarını sürdürmek için 1 milyar doları aşkın bütçeye ihtiyacı olduğunu söyledi.