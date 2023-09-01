UNDP Kıbrıs, Gençlik İnovasyon Fabrikası (YIF) programını başlattığını duyurdu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Eylül 1, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

UNDP Kıbrıs, Gençlik İnovasyon Fabrikası (YIF) programını başlattığını duyurdu

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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UNDP Kıbrıs, Gençlik İnovasyon Fabrikası

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Kıbrıs (UNDP Kıbrıs), SocialTech Lab tarafından uygulanan bir proje kapsamında, Gençlik İnovasyon Fabrikası (YIF) programını başlattığını duyurdu.

UNDP Kıbrıs tarafından yapılan açıklamada, Gençlik İnovasyon Fabrikası (YIF) programının, “gençlerin teknolojiye dayalı yenilikler geliştirmesini desteklemek amacıyla başlatıldığı” belirtildi.


Eylül sonunda başlaması planlanan program kapsamında, “Kıbrıs’ta genç bireylerin, teknolojiye dayalı fikirlerini gerçeğe dönüştürmeye yardımcı olacak başlangıç ​​fonu olarak 25.000 € ile ödüllendirilme şansına sahip olacakları” kaydedildi.

Potansiyel katılımcıların, 24 Eylül saat 23.59’a kadar başvurularını göndermesi gerektiği belirtildi.

Program ve programa başvuru koşulları hakkında daha fazla bilginin undp.org/cyprus/youthinnovationfactory linkinden edinilebileceği kaydedildi.

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Tags:Gençlik İnovasyon FabrikasıkıbrısUNDP
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