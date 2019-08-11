Kıbrıs

Ünal Üstel, Bayram mesajı yayımladı

11 Ağustos 2019

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Kurban Bayramının kardeşlik ve dostluğu arttırması temennisinde bulundu.

Ünal Üstel yayınladığı bayram mesajında “Bayramlar, bireysel ve toplumsal değerlerimizin en kutsallarını güçlü bir şekilde yaşadığımız anlamlı günlerdir. Toplumsal barış için, birlik ve beraberliğimiz için, sevgi, dostluk ve kardeşlik için mükemmel bir vesile, eşsiz bir fırsattır bayramlar” dedi.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma adına ihtiyaçlı ve yardıma muhtaç kesimlere yardım eli uzatmanın sadece bayramlara özgü olmaması gerektiğini kaydeden Üstel, “Bu mübarek bayramın, bizleri her zamankinden daha çok birbirimize yakınlaştırmasını, kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirmesini temenni ediyorum” dedi.

Üstel, “Tüm İslam âleminin mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularımla kutlar, milletçe, muhabbetle kucaklaştığımız bir bayram olmasını dilerim” dedi.

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