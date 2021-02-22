Ünağyol: Az seyirci motivasyonu kötü etkiliyor

Havadis sporda bugün 42’inci sporcuyu konuk ediyoruz. Sporcular Yazı Dizisi’ndeki 42’inci konuğumuz basketbolcu Şule Ünağyol. Şule kadın basketbolunun gelişmesi gerektiğine dikkat çekiyor ve az seyirci ile maç oynamanın motivasyonlarını kötü etkilediğini belirtiyor. İşte Şule’nin yazı dizimizdeki sorulara verdiği cevapları:

1-Covid-19 döneminin yaşandığı 2020 yılında Devletin spor yönetimini nasıl buldun?

Covid 19 döneminde Devletin almış olduğu önlemler sürekli değişkenlik göstermesinden dolayı spor alanında da değişiklik göstermiştir. Önlemler yetersiz ve sadece günü kurtaran önlemler olmasından dolayı özellikle kendi branşımızda kendi önlemlerimizi alarak spor yapaya çalıştık. Kapanma olduğu dönemlerde evlerimizde spordan uzak kalamamak adına evimizdeki malzemelerle spor yapmayı ihmal etmemeye çalışıyoruz.

2-Bağlı olduğun federasyonun covid-19 döneminde yaptığı veya yapmadığı çalışmaları için ne düşünüyorsun?

Federasyonumuz bu zorlu dönemde elinden geldiğince iyi şekilde yönetmeye çalıştığını düşünüyorum. Buna örnek olarak ise erkek liginde bu zorlu süreçte oynanan turnuva kupası olmuştur. Hem seyirci kalitesi ile hem de oyun kalitesi ile federasyonun titiz çalıştığını bize gösterdiler.

Bizler çocuklarımızla olan antrenmanlarımız için dünyadaki örneklere bakarak kendi imkân ve olanaklarımızla çocuklarımızı ve kendimizi basketboldan uzak tutmamaya çalıştık. Maalesef salgının arttığı ve bulaşın yayılmaya başladığı dönemler antrenmanlarımızı durdurmaya ve bu süre zarfında evlerimizde antrenman yapmaya yöneldik.

3-Federasyonun Lig/kupa/turnuva vb.organizasyonları olmuşsa nasıl buldun, önerin veya eleştirin ne olur?

Covid sürecini düşünmeden federasyonun yapmış olduğu etkinlikleri başarılı buluyorum. Türkiye ve Dünyayı düşünecek olursak tabi ki gidecek yolumuzun olduğunu ve çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Federasyona önerim ise;

Ülkemizde kadın basketbol takımının azlığına bakılacak olursak daha fazla takım oluşturulması için federasyonumuzun teşvik çalışması yapması, altyapılara odaklanıp daha fazla altyapı üzerinde durması gerekmektedir.

Bakacak olursak ileriye yönelik daha kalıcı takımlar ve altı doldurulur bir yapı oluşturacak çalışmalar yapılmalı. Altyapıları canlandıracak çocukları motive edip eğlendirecek çalışmalar hayata geçirilmelidir diye düşünüyorum. (Bunlar pandemi döneminde yaşa göre evde yapılacak şekilde de düzenlenebilir)

4-Kendi branşın özelinde sporcuların motivasyonunu artırmak ve sporun daha iyi gerçekleşmesi için neler yapılması gerektiğini düşünün?

Öncelikle yapılan turnuvalarda ve/veya maçlarda az seyirciyle oynamamız bizlerin motivasyonunu kötü yönde etkilemektedir. Ülkemizde kadın basketbol takımlarının artması ve amatör olarak yönetilen ligimizin profesyonel olarak yönetilmesiyle birlikte seyir zevki yüksek maçların olacağına inanıyorum. Böylelikle hem ülke sporuna, hem de arkadan gelen genç nesille güzel bir miras bırakacağımızı düşünüyorum.

5-Ülkede spordan sorumlu bakanlığın/dairenin çalışmalarını ve spora katkılarını nasıl bulun?

Devletin spor idarecilerine nasıl bir mesaj vermek istersin?

Unutmamalıdırlar ki ülkede erkeklerin yapmış olduğu spor branşlarına verilen değer ve önemin aynısını kadınlara da vermelidirler. Sporda cinsiyet üstünlüğü gibi bir durum söz konusu olmamakla birlikte ülkemizdeki başarılı kadın sporcuların önleri açmalı ve kadınlardan oluşan spor kulüplerine ve federasyonlarına katkıların artırılması gerekmektedir.