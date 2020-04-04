Kıbrıs

Umut Öksüz: Maske kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallar var

4 Nisan 2020
Umut Öksüz
Umut Öksüz

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, vatandaşların koruyucu maske kullanımı konusunda eczacılarına danışabileceğini kaydederek, “Maskeyi takarken de çıkarırken de dikkat edilmesi gereken kurallar var” uyarısında bulundu.

Maskenin virüsten korunmanın tek yolu olmadığına da dikkat çeken Öksüz, “Diğer bir izolasyon yöntemi de temastan uzak durmaktır. Kişisel hijyen ve el hijyeni de çok önemlidir” dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle dünyada olduğu gibi ülkede de maske kullanımının arttığını kaydeden Öksüz, yazılı açıklamasında vatandaşlara maske kullanımıyla ilgili bilgi verdi.

“Vatandaşlarımıza maske kullanımı, kişisel ve el hijyeni konusunda eczacılardan bilgi almalarını tavsiye ediyoruz” diyen Öksüz şunları kaydetti:

MASKE KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

“Maskenin yüze temasından önce ellerimiz mutlaka alkol bazlı solüsyon veya sabun ile iyice yıkanmalıdır. Maske ile yüzümüz arasında kesinlikle boşluk olmamalıdır. Maskenin yüzümüzde olduğu süre boyunca ellerimiz ile maskeye temas etmemeye azami özen göstermeliyiz. Maskenin nemlenmesi veya ıslanması halinde hemen yeni tek kullanımlık veya yıkanabilen maske ile değiştirilmelidir. Maskenin yüzümüzden çıkarılması esnasında ise kulak kısmından başlayıp çıkarmalı ve kesinlikle maskenin ön tarafına dokunmamalıyız. Maskenin çıkarılmasının ardından maskeyi hemen ağzı kapalı çöp kutusu/poşetine atıp ellerimizi yeniden alkol bazlı solüsyon veya sabun ile iyice yıkamalıyız.”



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