Uluslararası Poster Yarışması Sergisi DAÜ’de açıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nün de partner olarak yer aldığı Uluslararası Sahte/Yalan Haber (Fake News) Poster Yarışması’nda sergilenmeye değer bulunan toplam 100 eser, DAÜ’de izleyiciyle buluştu.

“Onur Duyuyoruz”

Paris Merkezli Poster for Tomorrow organizasyonuyla gerçekleştirilen ve dünyanın birçok ülkesinde de düzenlenen serginin açılışını DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu yaptı. Prof. Dr. Çavuşoğlu, “Kardeş kuruluşumuz olan Poster for Tomorrow yıllardır pek çok sosyal, kültürel, çevresel ve siyasal etkinliğe başarıyla imza atmıştır. Dünya genelinde ele aldığı (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Çalışma Hakkı, İnsan Hakları, Geleceğin Gezegeni vb.) sorunları poster etkinlikleri ve yarışmaları ile gündem yapmayı başarmıştır. Fake News Poster/Sergisi de günümüz dijital çağının problemlerinden farklı platformlardaki Yalan Haber ile mücadeleye dikkat çeken bir proje olmuştur. Dünyanın birçok önde gelen üniversite ve kurumlarında turneye çıkan sergiyi DAÜ İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Sergi Platformu’nda ağırlamaktan onur duyuyoruz” diye konuştu.

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Sergi Platformu’nda sergilenen eserler, 112 ülkeden 6,000’den fazla eserin katıldığı yarışmanın sonucunda belirlendi. Medyada yer alan sahte veya yalan haberlere dikkat çekmek ve bunun önüne geçebilmek için tartışma başlatmayı amaçlayan yarışmada dünya genelinden 89 jüri üyesi görev aldı. Sergi kapsamında KKTC adına da jüri üyeliği gerçekleştiren DAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlilerinden Kıbrıslı Türk Gazeteci Serhat İncirli katılımcıların eserlerini değerlendirmişti.