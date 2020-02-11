Kıbrıs

Uluskon heyeti resmi ziyaret için yarın KKTC’ye geliyor

11 Şubat 2020

 Uluslararası Sanayi ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON)  Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği programıyla resmi ziyaret için yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geliyor. 

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy başkanlığındaki heyet, 12-14 Şubat tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs’ta resmi ziyaretlerde bulunacak.

Heyet yarın 12.00’de Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA), Ekonomi ve Enerji Bakanlığı KOBİGEM Ofisi’ni, 13.30’da da Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk’u ziyaret edecek.

Atasoy ve beraberindeki heyet Perşembe günü ise, 09.00’da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı  Kudret Özersay, 10.00’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, 11.00’de Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 12.00’de 2. Cumhurbaşkanı Sayın Mehmet Ali Talat, 14.00’te Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar tarafından kabul edilecek.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of 19 ithal ürün uygun çıktı

19 ithal ürün uygun çıktı

11 Şubat 2020
Photo of Erhürman: İkinci tur kesin

Erhürman: İkinci tur kesin

11 Şubat 2020
Photo of Özgöçmen’in katili 20 yıl hapis yatacak

Özgöçmen’in katili 20 yıl hapis yatacak

11 Şubat 2020
Photo of Ağaca vurdu sonra devrildi

Ağaca vurdu sonra devrildi

11 Şubat 2020
Photo of Sazlıköylülerden doğaya yatırım

Sazlıköylülerden doğaya yatırım

11 Şubat 2020
Photo of Akıncı, The Guardıan’a demecinin ses kaydını ve tam metnini açıkladı

Akıncı, The Guardıan’a demecinin ses kaydını ve tam metnini açıkladı

10 Şubat 2020
Photo of Çarpışmaya karıştı, 121 promil alkollü çıktı

Çarpışmaya karıştı, 121 promil alkollü çıktı

10 Şubat 2020
Photo of Çelik: Biz Rusya’nın Kırım’ın ilhakını tanımıyoruz

Çelik: Biz Rusya’nın Kırım’ın ilhakını tanımıyoruz

10 Şubat 2020
Photo of İskele’de bir araba kısa devre sonucu tamamen yandı

İskele’de bir araba kısa devre sonucu tamamen yandı

10 Şubat 2020
Photo of İnönü-Turunçlu yolunda araç devrildi!

İnönü-Turunçlu yolunda araç devrildi!

10 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı