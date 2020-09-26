Uludağ:Turizm kırsaldan kente yaşanan göçü engelliyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Orhan Uludağ, 27 Eylül Dünya Turizm Günü kapsamında yaptığı açıklamada, Covid-19 salgının 2020 turizm sezonundaki arz ve talebi olumsuz yönde etkilediğini belirterek, yaşananlara rağmen Dünya Turizm Günü’nün tüm turizm paydaşları için önem taşıdığını kaydetti.

Dünya Turizm Örgütü’nün bu yılın ana teması olarak ‘Turizm ve Kırsal Kalkınma’ başlığını seçtiğini açıklayan Uludağ, “İçinde bulunduğumuz bu yılı turizmin istihdam yaratma potansiyelini teşvik etmek için bir fırsat olarak görmeliyiz” dedi.

“Turizm kırsaldan kente yaşanan göçü engelliyor.”

Uludağ, turizmin doğal ve kültürel mirasın korunmasında ve teşvik edilmesinde önemli bir rolü bulunduğunu da hatırlatarak, ayrıca turizm sektörünün kırsaldan kente yönelik gerçekleştirilen göçün önlenmesinde oynayabileceği benzersiz bir rolü bulunduğunu da dile getirdi.

Bu yıl Dünya Turizm Günü’nün 40. yıl dönümü olduğuna da dikkat çeken Uludağ, “Ortaya çıkan bu gerçekler ışığında küresel turizm sektörü COVID-19 salgınıyla karşı karşıya olduğundan, “Turizm ve Kırsal Kalkınma” konusu her zamankinden daha ön plana çıkmaktadır” ifadesini kullandı.

Uludağ, kırsal alanlardaki turizmin sektörde iyileşme için önemli fırsatlar sunduğunu söyleyerek, “Bu noktada salgının ekonomik ve sosyal etkileriyle karşı karşıya kalan kırsal toplulukların desteklenmesi kritik hale geliyor” dedi.

Kırsal alanlardaki toplumların genel olarak Covid-19 krizinin doğrudan ve dolaylı etkisiyle başa çıkmaya daha az hazır olduklarını belirten Uludağ, bunun nedenini ise nüfus yaşı, düşük gelir seviyesi, göreceli ekonomik çeşitlilik eksikliği, ‘dijital uçurum’ ve sağlık merkezlerinden uzaklık gibi nedenler olarak özetledi.

“Yılsonuna kadar %90 azalma…”

Uludağ, iç turizmin uluslararası turizme kıyasla daha hızlı toparlanacağının öngörüldüğünü söyleyerek, “İyi yönetilmesi durumunda özellikle geçim kaynaklarını koruyarak ve yerel ekonomileri canlandırarak kırsal topluluklara fayda sağlanabilir” dedi.

Dünya turizminde yılsonuna kadar %90 azalma beklendiğini aktaran Uludağ, ivedi olarak Kırsal Turizme ve İç Turizme yapılacak olan yatırımların turizmin tekrar canlanmasına ortam sağlayacağını kaydetti.