Turizm

Uludağ: Turizm sektöründe ciddi düşüş yaşandı

14 Ağustos 2020
Orhan Uludağ

UKÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Orhan Uludağ, ülke turizminin pandemi sonrası dünya ile birlikte ciddi zarar gördüğüne değindi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Orhan Uludağ, pandeminin yarattığı durum Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) öngördüğü farklı senaryolar kapsamında 2020 yılının turizm sezonundaki arz ve talebi olumsuz etkilediğini belirtti. Doç. Dr. Uludağ, son çalışmalara göre uluslararası turistlerin küresel ölçekte gelişi bu yıl % 60 ile %80 arasında düşüş gösterme eğiliminde olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Uludağ, UNWTO araştırmalarına göre 2020 sonu itibarı ile kapanacak olan veri tahmininin, turizm ihracatından 910 milyar ile 1.2 trilyon dolar (ABD) arasında bir gelir kaybına dönüşmesinin beklendiğini kaydederek, bunun sonucu olarak da 100 ile 120 milyon arasında bir iş kaybı riski oluşacağına dikkat çekti.

Ekonomik önlemler

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulunun Sektör Görüşlerini kapsayan bilimsel çalışmasında sektörün yön vericilerinden önemli doktrinler elde edildiğini de ifade eden Uludağ, şöyle devam etti: Sektörün yansıtmış olduğu bilgiler arasında ekonomik önlemler ilk sıralarda yer almaktadır. Ekonomik önlemler kapsamında indirim maliyetlerinin, vergi ve harç moratoryumlarının ve likiditenin sağlanması konularında bir hemfikir oluşmuştur.

Doç. Dr. Uludağ, çalışmada yeni yönetim modelleri konusunda da görüşler belirtildiğine dikkat çekerek, “Bu yönetim kavramında dijitasyon ve güvenliği artırıcı önlemler ön sıralarda yer almaktadır” dedi.

Güvenlik konusu

Turiste maksimum güven vermek amacı ile ana güvenlik eksenine vurgu yapıldığını açıklayan Uludağ, “İlgili hijyen ve sağlık protokollerinin uygulanmasıyla sıhhi tesisat, PCR testlerinin gerçekleştirilmesi, vb. ile bu uygulamaların kontrollerinin sağlanması yönünde görüş bildirildi” şeklinde konuştu.

Uludağ, turistlerle iletişimin diğer önemli bir konu olduğunu aktararak, kurumların müşterilerle olan yakınlığını iletişim yoluyla (doğrudan veya dolaylı güven artırıcı yötemler kullanarak) güncel tutarak destekleyici olma amacı taşıdıklarını belirtti.

Son olarak bakanlık tarafından verilen ileri düzey hijyen standartları ve önlemler sertifikasyonun uygulanmasının kontrolleri mutlak olarak sağlanması gerktiğini hatırlatan Uludağ, turistlere bu sertifikasyonun içeriği hakkında bilgi aktarılmasının önemine de vurgu yaptı.


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