Kıbrıs

Uludağ: Kriz durumunda alınacak kararlar önemli

11 Eylül 2020
Orhan Uludağ

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Orhan Uludağ, dünyada yaşanmakta olan salgın nedeniyle tüm sektörlerin kaçınılmaz olarak bir kriz yaşadıklarını ancak havaalanı ve liman giriş çıkışları konusunda sürekli değişen kararlar nedeniyle turizm sektöründe yer alanların herhangi bir iyileştirme planı yapamama noktasına geldiklerini kaydetti. Turizm olgusunun doğası gereği devamlılık ve sürdürülebilir esaslar temelinde çalıştığına dikkat çeken Doç. Dr. Uludağ, kaos ve düzensizliğin turizmi olumsuz yönde etkilediği belirtti.

Değişken kararlar sektörü zora sokuyor

 

Doç. Dr. Uludağ, bu süreçte sürekli alınan günlük kararlar bulunduğunu söyleyerek, “Sürekli değişen kararlar ile sektör kapsamında yapılan tüm çalışmaların da üzeri bir kalemle çizilmektedir” dedi. Turizmin sektör olarak içinde bulunduğu sezonu kayıplarla kapatacağının bilindiğini ve öngörüldüğünü kaydeden Doç. Dr. Uludağ, bunla birlikte bilimsel esaslara dayanmadan alınan değişken kararların sektörü daha da zor duruma sokabileceğini kaydetti.

Gelecek stratejileri tartışılmalıdır

 

Doç. Dr. Uludağ, tam olarak turizm gelişlerini kapatma ya da alınan geliş kararın sürdürülebilir olduğunun sağlanmasının önemine dikkat çekerek, “Aksi takdirde taşımacılık sektörü, konaklama sektörü, seyahat acentelerini ve sektöre bağlı diğer tüm alanlar geri dönüşü olmayan giriftli bir duruma yönelecekler” ifadesini kullandı.  Kriz durumlarında alınacak kararların çok yönlü etkilerinin düşülmesinin önemine vurgu yapan Uludağ, “Tüm paydaşların dâhil olduğu, bilimsel kararların alınmasıyla gelecek yılın (yılların) stratejilerinin tartışılması gereklidir” dedi.

 


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