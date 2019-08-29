Kıbrıs

Uluçay: “Tarihten ders çıkarmayı bilen bizler kadar, bölgemiz ve dünya da benzer hassasiyetleri gösterebilmeli”

29 Ağustos 2019

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, askeri zaferlerin yıl dönümlerinin, barışın değerini hatırlamaya, çatışma ve gerginliklerin bedelinin ağır olduğunu bilerek hareket etmeye yardımcı olması gerektiğini belirtti.

Uluçay, “Temennim, tarihten bu dersleri çıkarması bilen bizler kadar, bölgemiz ve dünyanın da benzer hassasiyetleri gösterebilmesidir” dedi.

Meclis Başkanı Uluçay, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, tüm Türk ulusunun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı ve işgal ordularının yenilgiye uğratıldığı, modern Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda en önemli zaferlerden birini, umut, gurur ve mutlulukla kutladıklarını kaydetti.

Türkiye’nin başarılarının Kıbrıs Türk halkına her zaman güven ve umut verdiğini, acılarının da kendilerini derinden etkilediğini ifade eden Teberrüken Uluçay, büyük zaferin mimarı Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarına ve mücadelede yer alan milyonlara, vefa ve minnetlerini sundu.

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