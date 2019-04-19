Uluçay: “Cumhuriyet Meclisi’nin Doğal Park Proje’sine Cumhurbaşkanlığının Destek Vermesi Memnuniyet Verici”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Cumhuriyet Meclisi Çevre Komitesi tarafından başlatılan Metehan Bölgesine yapılması düşünülen “Doğal Park ve Yeşil Alan” projesine Cumhurbaşkanlığı’nın destek vermesinin memnuniyet verici olduğunuifade etti.

Başkan Uluçay, ilk kez 9 Kasım 2017’de kamuoyuna duyurdukları ve dönemin Meclis Başkanı Sibel Siber’in Başkanlığında oluşturulan Çevre Komitesi’nin yoğun çabaları sonucu böyle bir projenin ortaya çıktığını anımsattı.

Askeri alan içerisinde yer alan bölgenin geçmiş dönemde gerekli izinlerinin alındığını ve proje için çalışmaların uzun süredir devam ettiğine işaret eden Uluçay, kendisinin göreve geldiği andan itibaren üzerinde hassasiyetle durduğu projelerden birinin bu çalışma olduğunu belirtti.

Meclis Müdür ve Müşavirlerine konuyla ilgili görevlendirme yaptığını söyleyen Uluçay, 340 dönümden fazla bir alanda yer alacak “Doğal Park ve Yeşil Alan Projesi”nin özelde Başkent Lefkoşa, genelde ise tüm ülke için çok önemli bir kazanım olacağına işaret etti.

Konuyla ilgili bugün Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantıda katılımcılarla konuyla ilgili detaylı bilgiler aktardığını da söyleyen Uluçay, arzusunun tüm paydaşlar ile birlikte projenin sahiplenilmesi ve tamamlanması olduğunu dile getirerek, sözkonusu Doğal Park’ın Lefkoşa’nın nefes borusu olacağını belirtti.